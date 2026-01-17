Pochi giorni fa è stata distribuita la pubblicità di Dolce e Gabbana con protagonista Madonna. La popstar statunitense, fra le artiste più ascoltate e famose al mondo, ha proposto una sua versione del brano La bambola di Patty Pravo.

Dolce e Gabbana pubblicità Madonna, la produzione per festeggiare i 20 anni di The One

Dolce e Gabbana ha deciso di puntare sulla popstar Madonna per celebrare un importante anniversario. Il profumo The One, prodotto iconico della società e disponibile sia per le donne che per gli uomini, festeggia nel 2026 i venti anni dal lancio nel mercato.

Per l’occasione, la nota azienda ha scelto di rimetterlo al centro della propria comunicazione, arricchendo la linea con due nuove fragranze: The One Eau de Parfum Intense e The One Pour Homme Parfum. Essi sono i protagonisti della pubblicità in oggetto, che ha una durata di circa un minuto. La regia è di Mert Alas, che in passato ha lavorato con altre grandi star internazionali, fra cui Lady Gaga, Rihanna e Jennifer Lopez.

Gli altri attori e la hit La bambola

Soprattutto nel nostro paese, la pubblicità di Dolce e Gabbana con protagonista Madonna ha attirato molto interesse per via della colonna sonora.

La popstar, infatti, intona un brano a noi molto noto, ovvero La bambola. La canzone, scritta da Ruggero Cini, Francesco Migliacci e Bruno Zambrini, è uno dei successi maggiori di Patty Pravo. La hit, risalente al 1968, ha avuto un ottimo riscontro internazionale, divenendo molto popolare anche in Spagna, Finlandia, Argentina, Austria e Paesi Bassi.

Oltre alla cantante, nella pubblicità di Dolce e Gabbana è presente un altro volto noto. Stiamo parlando dell’attore Alberto Guerra, che in Italia è conosciuto soprattutto per aver prestato il volto a Charro Mejias nella serie L’Incidente, fruibile su Netflix. L’altro protagonista, invece, è il modello ed attore Tony Ozkan.

Dolce e Gabbana pubblicità Madonna, la recensione

La pubblicità di Dolce e Gabbana con protagonista Madonna è senz’altro audace. Come capitato spesso in passato, l’azienda ha deciso di realizzare delle comunicazioni incentrate sull’erotismo e la sessualità.

Le medesime caratteristiche si ritrovano anche in questo spot, che tuttavia accentua, e non poco, il lato erotico, con la protagonista Madonna che è al centro della contesa di due pretendenti, fra provocazioni e scene di nudo parziale.

Una scelta audace e senza dubbio non convenzionale, che ben si sposa con la colonna sonora scelta, cioè La Bambola, diventato un simbolo di libertà ed emancipazione.