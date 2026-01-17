Sabato 17 gennaio, Real Time manda in onda la puntata dal titolo Decisioni inattese di Dottor Hekim. Si tratta del decimo appuntamento della seconda stagione.

Dottor Hekim Decisioni inattese, regista e dove è girata

La puntata denominato Decisioni inattese di Dottor Hekim prende il via alle ore 21:25 circa, sulla rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre. La produzione seriale, appartenente al genere medical drama, è realizzata dalle società Karga Seven Pictures ed Ojo Pictures.

La sceneggiatura è firmata da Nese Sen, Elif Benan Tufekci, Esed Akcilad e Murat Taskent. La regia, invece, è firmata da Semih Bagci. La puntata, come accade ogni settimana, ha una durata di circa due ore ed oltre che in televisione è fruibile anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Discovery+. Qui, inoltre, sono rilasciati, solo a pagamento, con una settimana di anticipo rispetto alla normale programmazione tv.

Dottor Hekim Decisioni inattese, la trama

Nel corso dell’appuntamento di oggi della serie Dottor Hekim, continuano i problemi giudiziari relativi ad Emre ed al protagonista. Entrambi devono fare i conti con ciò che è accaduto con una donna. Quest’ultima è arrivata in ospedale dopo essersi sentita male durante la recita delle figlie. Nel bel mezzo dello spettacolo, la degente ha avvertito dei forti dolori articolari ed addominali, che hanno spinto i medici ad analizzare a fondo la situazione, alla ricerca di una diagnosi.

Spoiler finale

Sia Emre che Hekim, durante l’appuntamento di oggi denominato Decisioni inattese, vengono messi al corrente del fatto che la commissione ha deciso di anticipare di qualche giorno l’udienza per decidere il loro futuro. Al fianco di entrambi gli imputati c’è Selin, che garantisce, a fatica, la loro tutela legale. Nonostante l’importanza del momento, comunque, non sembrano diminuire le tensioni con il protagonista, con il quale il rapporto continua ad essere tutt’altro che pacifico.

La tensione, ben presto, è destinata ad aumentare ulteriormente: la posta in gioco è molto alta, soprattutto per Emre, che rischia di avere grosse ripercussioni sia sul lavoro che sulla sua vita privata.

Dottor Hekim Decisioni inattese, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’appuntamento di sabato 17 gennaio di Dottor Hekim, in onda a partire dalle ore 21:25 circa su Real Time.