Un importante ritorno nel panorama degli spot televisivi. Da qualche giorno, infatti, è in rotazione la nuova pubblicità di Tavernello, che ha deciso di puntare su Nino Frassica come testimonial.

Pubblicità Tavernello Nino Frassica, una strategia crossmediale partita il 1° febbraio

Tavernello è tornata protagonista con una pubblicità in televisione a partire dallo scorso 1° febbraio. La campagna comunicativa, ideata dalla società Leagas Delaney, può fare il conto su una strategia che punta tutto sulla crossmedialità.

Il progetto, che porta la firma della società Media Italia, non coinvolge solamente la televisione, ma anche le principali piattaforme online e social. Per quel che concerne il piccolo schermo, sono trasmessi due spot, che differiscono per la durata: uno prosegue per 30 secondi, l’altro per 15. La regia è affidata a Carlani e Dogana.

Una promozione affiancata ad un restyling del prodotto

Tavernello, per la nuova pubblicità, ha scelto di affidare il ruolo di testimonial a Nino Frassica. Attore e comico, è un volto molto amato dal pubblico di tutte le generazioni, in onda tutti i giovedì su Rai 1 con Don Matteo e la domenica, sul NOVE, nella rubrica de Il Tavolo di Che tempo che fa. A Frassica è affidato il compito di recitare, nello spot, il claim della campagna, ovvero Non è bello ciò che è bello, ma che bello Tavernello. La campagna comunicativa è accompagnata da un importante lavoro di restyling del prodotto, con l’arrivo del Brick Prisma, contrassegnato da una forma slanciata e contemporanea.

Pubblicità Tavernello Nino Frassica, la comicità domina la narrazione

La pubblicità di Tavernello con Nino Frassica è dominata dall’ironia e non può che essere così, considerato il testimonial. Quest’ultimo arriva ad un pranzo e porta con sé tre brick di vino della società. Dopo aver condiviso la bevanda con gli altri commensali, eccezion fatta per un 40enne in quanto “minorenne”, il protagonista si ferma a conversare con una donna.

Quest’ultima chiede informazioni tecniche legate a sapidità e tannini e Frassica risponde: “Ma parli italiano? Questo è un vino per chi vuole bere un buon bicchiere di vino, che sta bene con i primi, secondi, terzi, quarti e quinti… Tutta uva italiana al 100%”. A questo punto beve un sorso di vino rosso ed aggiunge: “Questa era di Pescara Nord“. Al termine, il comico, prima di sedersi a tavola, solleva al cielo un bicchiere di vino e declama il claim.

Lo spot, nel complesso, è carino e piacevole. L’intera narrazione è affidata a Nino Frassica, credibile nel ruolo e come sempre efficace con il suo stile ironico.