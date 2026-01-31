Dall’inizio di gennaio è in rotazione la pubblicità di Svelto Titanium. Il noto brand, fra i leader nella produzione dei prodotti per la casa, ha puntato su una coppia composta da volti celebri per promuovere il nuovo detersivo.

Pubblicità Svelto Titanium, chi sono i testimonial

La società che ha prodotto lo spot è la MulleLowe Singapore, mentre la pianificazione è operata dalla MindShare. La regia, invece, è di Valerio Musilli per la Think Cattleya.

La comunicazione relativa allo Svelto Titanium è articolata in due spot, che differiscono fra loro per la durata. Quello più lungo dura 30 secondi, l’altro 15. Oltre che in televisione, la campagna tocca altri supporti mediali, compresi quelli digitali.

Come accennato, la pubblicità dello Svelto Titanium è animata dalla presenza di due testimonial, volti noti al grande pubblico, nonché marito e moglie nella vita reale. Stiamo parlando di Christian Vieri, ex calciatore dell’Inter e della Nazionale italiana, e di Costanza Caracciolo, nota soprattutto per aver lavorato, dal 2008 al 2012, come velina a Striscia la Notizia.

Il lancio del primo detergente con la nuova tecnologia Rhamno-Clean

La pubblicità dello Svelto Titanium arriva con l’obiettivo di promuovere il nuovo detergente, il primo ad essere realizzato con la tecnologia Rhamno-Clean. Essa permette di combinare la delicatezza con il potere sgrassante, promettendo di riuscire a sgrassare cinque volte in più rispetto ai prodotti normali, senza tuttavia danneggiare le mani. Varie le versioni in cui è disponibile, fra cui Limone, Fiori di pesco ed Esplosione d’agrumi.

La pubblicità si concentra sulle dinamiche della routine quotidiana, adattando le vicende della coppia Vieri-Caracciolo allo Svelto Titanium. Così, in piena notte, Costanza Caracciolo si sveglia per dei rumori provenienti dalla cucina e nota che il marito non è presente al suo fianco nel letto. La moglie, così, si alza e scopre che il coniuge è impegnato a lavare i piatti con lo Svelto Titanium. L’ex calciatore, entusiasta, ammette: “Wow, è fantastico e non riesco più a farne a meno, lavare i piatti diventa un piacere“. Caracciolo, a questo punto, risponde: “Per questo l’ho comprato!“.

Pubblicità Svelto Titanium, il tentativo mettere al centro dell’attenzione la routine quotidiana

Svelto, per promuovere il nuovo prodotto con la tecnologia Titanium, ha deciso di focalizzare l’attenzione sulla routine di vita quotidiana, di cui il lavaggio dei piatti è parte integrante. Di conseguenza, la decisione di selezionare due persone che fanno coppia nella vita reale è coerente con lo scopo e permette di rendere la narrazione coerente. A rendere il tutto più funzionale vi sono le parti informative, legate al funzionamento del prodotto e dedicate alle voci del narratore.