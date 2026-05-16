Una novità molto importante sta interessando, da qualche giorno, il mercato della pubblicità italiana grazie alla produzione lanciata da Iliad con protagonista Megan Gale. La modella, infatti, è tornata al centro di uno spot di un’azienda telefonica italiana a venti anni di distanza dall’ultima volta.

Pubblicità Iliad Megan Gale, la grande notorietà del passato

L’elemento che attira la maggiore attenzione, nella pubblicità, è proprio la presenza di Megan Gale nel ruolo di testimonial. La modella, infatti, è stata a lungo il volto di un altro gestore telefonico del nostro paese, cioè Omnitel, successivamente divenuta Vodafone. In qualità di testimonial, per tale società, Gale ha lavorato dal 1999 al 2006, ottenendo enorme popolarità, al punto da essere chiamata, per interpretare sé stessa, in diversi film italiani.

Sono passati esattamente venti anni dalla fine di tale progetto e a partire dai primi giorni di maggio, su svariate reti televisive del nostro paese, Megan Gale è riapparsa sugli schermi, questa volta facendosi portavoce per Iliad.

La descrizione dello spot

Al centro della pubblicità, dunque, c’è la modella Megan Gale, protagonista assoluta della campagna che ha come titolo Poche cose sono per sempre. Il promo ha una durata di 30 secondi e prende il via una inquadratura sulla testimonial, di rosso vestita e intenta a camminare lungo una strada, attirando l’attenzione di tutti.

Dopo alcuni secondi, un ragazzo, riconoscendola, la ferma e le domanda: “Megan, ma cosa ci fai in questo spot?“. La modella, allora, afferma: “Ho deciso di cambiare!“. Successivamente, la testimonial entra in uno dei punti vendita Iliad, dove è accolta da un operatore, anch’esso sorpreso: “Megan, anche tu qui?“. Gale risponde: “Io scelgo Iliad perché è per sempre, quindi…”. L’operato, allora, conclude lo scambio di battute: “Quindi benvenuta in Iliad“.

A margine della pubblicità di Iliad vi sono due persone che, vedendo Megan Gale fuori dal negozio, sottolineano: “È passata ad Iliad come lei“. La produzione giunge al termine con un primo piano sulla testimonial, che afferma: “Come Iliad c’è solo Iliad”.

Pubblicità Iliad Megan Gale, la polemica

Il lancio della pubblicità di Iliad con Megan Gale ha scatenato una vera e propria bufera. Vodafone+Fastweb, società nata di recente dall’unione delle due aziende, ha fatto sapere di aver inviato una lettera al gestore telefonico, per chiedere loro la rimozione dello spot. A loro dire, infatti, la promozione “danneggerebbe” l’immagine della società.