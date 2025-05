Il film Il Gladiatore II, diretto da Ridley Scott, è il sequel del celebre Il Gladiatore del 2000. Dopo l’uscita nelle sale il 14 novembre 2024, il film è approdato su Paramount+ l’11 maggio 2025.

I protagonisti del film sono Lucio Vero, interpretato da Paul Mescal, e Macrino, interpretato da Denzel Washington. Accanto a loro, un cast di talento che include Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Connie Nielsen, Derek Jacobi, Lior Raz, Peter Mensah, Matt Lucas e Alexander Karim.

Regia e produzione del film Il Gladiatore II

La regia di Il Gladiatore II è affidata a Ridley Scott, mentre la sceneggiatura è scritta da David Scarpa.

Il film è prodotto da Paramount Pictures, Scott Free Productions, Red Wagon Entertainment e P + M Image Nation, con la distribuzione italiana curata da Eagle Pictures.

Dove è stato girato?

Le riprese di Il Gladiatore II si sono svolte principalmente in Marocco e Malta, sfruttando ambientazioni storiche per enfatizzare il tono epico del film:

Ouarzazate, Marocco : utilizzata per le scene di battaglia e le sequenze ambientate nel deserto.

: utilizzata per le scene di battaglia e le sequenze ambientate nel deserto. Fort Ricasoli, Malta : impiegato per le riprese del Colosseo e delle strade di Roma.

: impiegato per le riprese del Colosseo e delle strade di Roma. Set ricostruiti in studio: utilizzati per le sequenze interne dei palazzi imperiali e delle arene.

Trama del film Il Gladiatore II

Sono passati trent’anni dalla morte di Massimo Decimo Meridio. L’Impero Romano è ora governato dagli imperatori gemelli Geta e Caracalla, che hanno instaurato un crudele regime di terrore, opprimendo il popolo con tasse, persecuzioni e una politica spietata.

Nel frattempo, Lucio Vero, figlio di Lucilla e nipote del grande imperatore Marco Aurelio, vive lontano dai fasti e dai complotti di Roma, rifugiato con la moglie e il figlio nella tranquilla città costiera di Numidia, in Africa. Qui, Lucio conduce una vita semplice, lontana dai giochi di potere. Tuttavia, il fragile equilibrio si spezza quando le legioni romane, guidate dal generale Marco Acacio, conquistano la Numidia.

Lucio viene catturato e ridotto in schiavitù, riportato a Roma per essere gettato nell’arena, dove il sangue e lo spettacolo sono usati per distrarre il popolo dalle ingiustizie del regime. Durante un combattimento, Lucilla, presente tra il pubblico, riconosce il figlio grazie al suo gesto istintivo di raccogliere la sabbia prima di combattere, un rituale che ricorda quello del leggendario Massimo Decimo Meridio.

Spoiler finale

Come il suo padre spirituale, anche Lucio si trasforma in un simbolo di resistenza: con rabbia, coraggio e abilità, combatte per opporsi alla tirannia dei gemelli, riaccendendo la speranza di riportare onore, giustizia e gloria all’Impero Romano. La sua lotta diventerà una nuova leggenda, destinata a scuotere le fondamenta del potere imperiale.

Il Gladiatore II – Cast completo

Ecco il cast principale del film Il Gladiatore II con i rispettivi personaggi: