Da qualche giorno è in rotazione, su quasi tutte le principali emittenti televisive del nostro, le pubblicità della TIM con protagonisti Massimo Lopez e Gigi D’Alessio. Si tratta di due nuove versioni della collana di spot Una telefonata allunga la vita, che ha debuttato sul piccolo schermo nel lontano 1993.

Pubblicità TIM Massimo Lopez Gigi D’Alessio, il cantautore napoletano si aggiunge alla narrazione

La società che ha curato la realizzazione della produzione è la Alkemy+, che ha lavorato anche alla fase della post-produzione. L’agenzia creativa, invece, è la Havas. Di spicco la regia, che è affidata a Paolo Genovese, vincitore di due David di Donatello e di un Nastro d’Argento e che in carriera ha firmato pellicole molto note come Perfetti Sconosciuti, Follemente e Il primo giorno della mia vita.

In qualità di protagonista della pubblicità torna Massimo Lopez, comico che è al centro della collana Una telefonata allunga la vita sin dal debutto del ’93. Al suo fianco si aggiunge la novità Gigi D’Alessio.

Il WiFi e Tim Vision al centro della comunicazione

La pubblicità della TIM è incentrata sul WiFi con Antenna 5G, tecnologia che promette ai clienti di rimanere sempre connessi, anche nelle situazioni più complesse. Nello spot, Massimo Lopez si ritrova chiuso nel famigerato fortino quando inizia una videochiamata con Gigi D’Alessio, che afferma: “Ti prego non riattaccare“. Lopez, a questo punto, rassicura: “Non ci penso proprio“. D’Alessio continua definendosi “un porta fortuna“, mentre Lopez, ironicamente, controbatte: “Un porta fortino!”. Il cantautore, infine, conferma di riuscire a parlare con il comico grazie al WiFi di TIM, che gli permette di poter usufruire della connessione in qualsiasi luogo.

Nella seconda pubblicità di TIM con Massimo Lopez e Gigi D’Alessio i due presentano la nuova stagione di TimVision, emittente streaming che permette ai clienti di godere di numerose produzioni, fra cui la Serie A su DAZN. In questo caso, il cantautore è presente fisicamente nel fortino, dove si sta giocando una partita con protagoniste le guardie. D’Alessio, che sta svolgendo il ruolo di arbitro, assegna un calcio di rigore. Uno dei giocatori, a questo punto, domanda: “Dove si trova il dischetto?”. D’Alessio ribatte di nuovo ironicamente: “Io faccio i dischi, mica i dischetti!”. I due testimonial, in seguito, si riuniscono per guardare una partita di calcio.

Pubblicità TIM Massimo Lopez Gigi D’Alessio, l’ironia al centro del progetto

La TIM, per le nuove pubblicità, ha deciso ancora una volta di sfruttare la collana Una telefonata allunga la vita, che è tornata in tv ad inizio anno, in occasione del Festival di Sanremo. La scelta si è rivelata essere corretta, in quanto la narrazione continua ad offrire spunti che la rendono interessante e attuale. Lo stile adottato per le pubblicità è ironico e leggero. A tal proposito, l’aggiunta del testimonial D’Alessio rende lo spot ancora più interessante ed efficace.