La puntata di questa sera, domenica 26 gennaio, di Non è L’Arena ha una durata minore. Il giornalista e conduttore Massimo Giletti, infatti, deve lasciare la linea alla maratona Mentana per commentare le elezioni regionali che si sono svolte durante il giorno. L’appuntamento con il talk show di La7 va in onda alle 20.35.

Non è L’Arena 26 gennaio – anticipazioni Sanremo 2020

La puntata di minor durata che questa sera conduce Massimo Giletti si occupa innanzitutto di Sanremo 2020 e di tutte le polemiche che sono sorte già da tempo intorno alla festival.

Intanto Massimo Giletti non potrà parlare delle elezioni politiche che si stanno svolgendo in Emilia-Romagna e in Calabria perché le urne sono ancora aperte.

E così si occupa di tutto quanto sta provocando discussioni e polemiche intorno alla kermesse canora che inizia il prossimo 4 febbraio. Massimo Giletti si riferisce in particolare alle parole pronunciate da Amadeus e le analizza insieme ad ospiti in studio.

Tutto era partito il 14 gennaio scorso quando si era svolta la conferenza stampa di presentazione del festival targato Amadeus.

Il conduttore aveva presentato Francesca Sofia Novello, modella influenzer su Instagram e fidanzata di Valentino Rossi. A proposito aveva detto: “ho voluto invitarla non solo per la sua grande bellezza anche perché è una donna che ha avuto la capacità di stare al fianco di un grande uomo stando sempre un passo indietro”.

La frase ha destato subito un grandissimo polverone. Ma non sono soltanto le dichiarazioni di Amadeus ad aver suscitato scalpore e polemiche. C’è anche la presenza del cantante Junior Cally che partecipa alla gara canora nella categoria big.

Circa 3 anni fa il rapper aveva inciso una canzone intitolata Strega che era irriguardosa nei riguardi della figura femminile. Infatti c’erano vari passaggi estremamente violenti. Anche il presidente Rai Marcello Foa aveva espresso perplessità sulla frequenza del cantante nella kermesse canora. Ma sembra che Junior Cally sarà regolarmente sul palcoscenico a cantare la canzone approvata da Amadeus.

Non è L’Arena – altri argomenti e ospiti

Tra gli altri argomenti di cui si occupa Non è L’Arena, ci sono le truffe amorose. Giletti parla ancora del caso Pamela Prati. Nello studio ci sono altre donne che sono state vittime di imbrogli sentimentali molti dei quali consumati on line. Racconteranno la loro vicenda che deve servire di monito alle altre affinchè non cadano nel medesimo errore.

In questo spazio intervengono anche Lina Caputo, avvocato della Prati e Stefania Andreoli, psicologa, psicoterapeuta.Ambedue daranno il proprio commento sulla storia dell’inesistente Mark Caltagirone che avrebbe dovuto essere il compagno della show girl del Bagaglino.