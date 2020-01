Per le Elezioni regionali 2020 in Emilia Romagna ed in Calabria, le reti generaliste e satellitari hanno approntato una programmazione speciale.

E’ stato preparato un ciclo di appuntamenti che parte dal commento degli exit poll. So parte subito dopo la chiusura delle urne di domenica 26 gennaio per poi proseguire il giorno successivo per i risultati e le analisi politiche.

Elezioni Regionali 2020 – programmazione domenica 26 gennaio

Per le elezioni regionali in Emilia- Romagna ed in Calabria Bruno Vespa è in onda con uno Speciale Porta a Porta a partire dalle 22.50 su Rai1 . L’evento, in collaborazione con il TG1, durerà fino alle 2:30 per seguire lo spoglio delle prime schede elettorali. Rai3 invece trasmetterà dalle 24:05 alle 24:35 due speciali TGR con diffusione limitata alle due regioni coinvolte.

Su Rete 4 Veronica Gentili, oltre al tradizionale appuntamento con Stasera Italia Weekend delle 20.30, torna nuovamente in onda alle 22.40 per commentare a caldo le elezioni in Emilia- Romagna e in Calabria.

Massimo Giletti con Non è l’Arena terminerà in anticipo per lasciare spazio al direttore Enrico Mentana con la maratona televisiva dedicata. Lo Speciale Tg La7 elezioni regionali, inizia alle 23.00 e va avanti ad oltranza occupando anche buona parte del palinsesto del giorno successivo.

Su Sky TG24 è previsto lo speciale “Regioni al voto” a partire dalle 22.30 che prosegue per tutta la notte. In studio Fabio Vitale e Monica Peruzzi si occuperanno non solo di elezioni ma anche di approfondimenti e curiosità con Roberto Palladino allo SkyWall.

L’analisi dei risultati lunedì 27 gennaio

Lunedì 27 gennaio 2020 su Rai 1 ad UnoMattina,in onda alle 6:45, Valentina Bisti e Roberto Poletti analizzeranno le percentuali di voto in Emilia-Romagna e in Calabria con i loro ospiti in studio.

Rai 3 inizia l’analisi del voto con Agorà. Il programma di approfondimento politico e sociale, condotto da Serena Bortone, inizia alle 8.00 e si conclude alle 10.00.

Sempre Rai 3, dalle 11:00 alle 12:00, trasmette Speciale Tg 3 – elezioni regionali in cui verranno analizzati i primi risultati. Anche Riccardo Iacona nel suo programma in prime time Presadiretta, si occupa della consultazione elettorale. La puntata speciale ha per titolo: “Emilia Romagna all’ultimo voto”. Gli inviati hanno attraversato la regione per raccontare gli stati d’animo dei cittadini prima delle elezioni.

Alle 20:30 su Rete 4 Barbara Palombelli con Stasera Italia, commenta il risultato delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria avvalendosi dell’aiuto di politici, giornalisti ed esperti; sia in studio che in collegamento.

Seguirà Quarta Repubblica dove Nicola Porro spiegherà, insieme ad esperti, quali conseguenze potrebbero avere, sull’ attuale Governo, i risultati politici nelle due regioni.

Federica Panicucci e Francesco Vecchi, su Canale 5 a partire dalle 8:45 , andranno in onda con il consueto appuntamento di Mattino Cinque e dedicheranno una parte della loro trasmissione all’ esito delle elezioni. Non è escluso che anche Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 possa concedere un breve spazio ai risultati del voto in Emilia-Romagna e in Calabria.