La puntata del 1 marzo di Melaverde porta Ellen Hidding nella Val Gandino e Vincenzo Venuto a Napoli.L’appuntamento è su Canale 5 oggi, alle 11.55. Ecco le storie che raccontano ai telespettatori.

Melaverde puntata 1 marzo mais Gandino per Hidding

Questa settimana Ellen Hidding con Melaverde raggiunge la Val Gandino, nel cuore della bergamasca. Qui racconta una storia che prende il via grazie ad una pannocchia di mais dimenticata in soffitta per quasi 30 anni.

Da quella pannocchia sono germogliati 3 chicchi che hanno dato vita al progetto di recupero di uno dei più antichi mais d’Italia: il Mais Spinato di Gandino. L’idea era di riqualificare l’intera valle. E da quei 3 chicchi germogliati è nato un mondo fatto di persone che si sono unite tra di loro. Ed hanno creato una filiera corta che ha riportato la coltivazione del Mais Spinato in valle e molto altro.

Ellen Hidding presenterà un imprenditore che ha acquistato un mulino per macinare la farina. Poi un panettiere che con quella farina ha recuperato le storiche ricette della valle. E, infine, un giovane ingegnere che produce gallette e un ristoratore che con il Mais Spinato fa pizza, chiacchiere salate e piatti della tradizione.

Ma che significa oggi recuperare un mais antico, fare filiera corta, unire le forze e riqualificare così un territorio? Lo spiega la Hidding attraverso le testimonianze dei personaggi protagonisti del progetto.