La seconda puntata di L’Assedio ospita Mauro Corona. Dopo l’esodio della scorsa settimana il talk condotto da Daria Bignardi sul Nove torna con un nuovo appuntamento. Molti i personaggi che sono accolti, in presenza e in collegamento, dalla giornalista, conduttrice, ed ex direttore di Rai 3.

Daria Bignardi ospita lo scrittore Mauro Corona, ex presenza fissa del talk #cartabianca su Rai 3. Con una mossa a sorpresa, la Bignardi da voce all’ex opinionista del programma condotto da Bianca Berlinguer. Corona da un mese non partecipa più al programma per aver più volte etichettato la padrona di casa come “gallina”. Ma i toni delle ingiurie erano talmente elevati e insopportabili che, nonostante le scuse, non ha avuto più accesso al talk. Sembra che ad opporsi sia soprattutto il direttore di rete Franco Di Mare. Inoltre Corona ha da poco ricevuto il tapiro d’oro da Striscia la notizia proprio per le sue inopportune esternazioni.

Adesso il pubblico si prepara ad ascoltare di nuovo la sua versione. E Daria Bignardi spera con la sua presenza, di aumentare gli ascolti del talk show.

Gli altri ospiti

Tra gli altri ospiti ci sono lo storico divenuto star di Youtube Alessandro Barbero e Benedetta Parodi. Inoltre, interviene Daniela Lucangeli, psicologa esperta di disturbi dell’apprendimento. Torna Selvaggia Lucarelli per commentare, insieme a Daria Bignardi, i principali fatti di attualità politica e sociale del nostro Paese.

Anche questa settimana il resident artist Lucio Corsi e la sua band portano la loro musica e il loro mondo di boschi fiabeschi e glam rock nello studio de “L’Assedio”.

Come sempre, al centro del programma, le interviste di Daria Bignardi ai principali protagonisti della scena politica, sociale e culturale e a personaggi emergenti, per raccontare questo tempo nuovo attraverso chiavi di lettura mai scontate e punti di vista sempre liberi.

L’Assedio, dove vederlo

L’Assedio è visibile su Nove, canale del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando. Lo si può seguire anche in live streaming gratuito su DPLAY (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play), il servizio OTT di Discovery Italia, dove è possibile rivedere tutte le puntate.

Il programma è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. E’ scritto da Daria Bignardi e Giovanni Robertini con Federica Campana e con Silvia Righini e Chiara Schiaffino. Collaboratori ai testi Dario Falcini, Stefano Sgambati, Ivan Carozzi. Regia Cristiano D’Alisera.