Mercoledì 21 ottobre, in diretta alle 21.25, va in onda la prima puntata della seconda stagione de L’Assedio.

Dopo lo stop per la pandemia Daria Bignardi torna in prima serata con quattro nuove puntate. In ogni appuntamento intervista sia personaggi emergenti; sia appartenenti al mondo dello spettacolo e della politica. Ospiti della prima puntata: il leader dei Baustelle Francesco Bianconi, Selvaggia Lucarelli, Skin. Ed ancora il fumettista Zerocalcare, Massimo Galli, Stefano Mancuso e Giovanni Storti.

Ad accompagnare le interviste il “tappeto sonoro” realizzato da Lucio Corsi e la sua band .

L’Assedio diretta 21 ottobre prima puntata, Massimo Galli



Daria Bignardi conduce dallo studio vuoto la nuova stagione de L’Assedio. Accanto a lei la band di Lucio Corsi. I componenti provengono dalla Toscana e sono amici dai tempi del liceo.

Il primo ospite ad intervenire è il professor Massimo Galli. L’infettivologo spiega che i contagi hanno ricominciato a crescere in maniera preoccupante. E stanno aumentando di nuovo i ricoveri in terapia intensiva all’ospedale Sacco di Milano, dove opera dal 1978. La seconda ondata, che era già stata prevista mesi fa, si sta concretizzando. Per tale ragione è importante continuare a stare attenti, seguendo le semplice regole per limitare la possibilità di contagio. E nel mese di marzo dove si era impreparati al virus, il lockdown è stata una scelta sofferta, ma necessaria.

La conduttrice rivolge a Galli qualche domanda sulla sua vita privata. Massimo Galli proviene da una famiglia di medici, in quanto il padre era un medico di base. Ma prima di iscriversi alla facoltà di medicina, aveva intrapreso filosofia. Inoltre da giovane era un militante del movimento studentesco, dove era presente anche Gino Strada.

Da quando è scoppiata la pandemia il professor Galli è molto presente in televisione per illustrare i dati sui contagi. Ma la moglie ultimamente lo rimprovera di essere troppo assorbito dal piccolo schermo. Per quanto riguarda il tema del vaccino, Galli spera che possa arrivare nel più breve tempo possibile. Ma non è ancora possibile stabile quanti mesi ancora occorrono. “Prima i dati, poi le date” è diventato il suo slogan.

Ma Massimo Galli è anche appassionato di scrittura. Attualmente ha preparato una prima parte di un romanzo di fantascienza che però non ha mai pensato di pubblicare. Ma dopo l’intervista sicuramente sarà contattato da qualche editore. Infine non vuole parlare della collega Maria Rita Gismondo, che ha recentemente pubblicato un libro.

L’Assedio- Stefano Mancuso

Il secondo ospite della puntata è Stefano Mancuso, per occuparsi di inquinamento. L’esperto spiega al pubblico che nei luoghi chiusi la qualità dell’aria è tre volte peggiore che all’aperto.

Il neurobiologo ha inventato un sistema innovativo, chiamato Fabbrica dell’aria, per umidificare e depurare l’aria nei luoghi chiusi. In collegamento da Milano Giovanni Storti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo) ne mostra un esempio. Ma un altro grave problema del nostro pianeta è il surriscaldamento globale. Attualmente lo 0,8% delle terre emerse non sono abitate per il clima troppo torrido. Se nel 2070 non si farà nulla il dato salirà al 19%. Tra le soluzioni applicabili é piantare il numero maggiore possibile di alberi. E riprogettare il tessuto urbano in ambito green perchè l‘80% di anidride carbonica è prodotta nelle città.

L’Assedio diretta 21 ottobre Zerocalcare

L’ospite successivo è Zerocalcare, che presenta il suo undicesimo libro Scheletri. Il racconto inizia con il ritrovamento di un dito mozzato e da lì si sviluppa la storia. Il fumettista ne aveva davvero trovato uno accanto alla sua macchina, che si trovava lì casualmente. In quest’opera è presente maggiore violenza rispetto ai libri precedenti.

Il fumettista è molto legato ai suoi amici, che “disprezzano” il suo lavoro. Secco, il suo migliore amico, non ha mai seguito nulla di lui. Zerocalcare durante il lockdown ha realizzato dei cartoni animati sul tema, Rebibbia Quarantine, che sono diventati virali. E che sono stati proposto da Diego Bianchi a Propaganda live. Infine Zerocalcare racconta un po’ di sé. Ha 37 anni, non fuma ed è astemio.Sua madre è francese e suo padre è italiano. Ultimamente trascorre le sue giornate a disegnare. Inoltre spiega che da giovane, quando frequentava i centri sociali, è stato spesso picchiato da militanti di estrema destra. Ha una mandibola lussata e ha sofferto per un periodo di amnesia a causa di alcune lesioni.