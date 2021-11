Grande Fratello Vip 5 novembre anticipazioni, Alex sotto accusa? Arriva Delia, scontri con Montano, le parole su Manuel

Condividi su







Grande Fratello vip 6, puntata del 5 novembre: nuovo doppio appuntamento in prime time per la sedicesima puntata del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e che prende il via dalle 21.40, subito dopo il tg satirico di Antonio Ricci ‘Striscia la Notizia’.

Grande Fratello Vip 6, 5 novembre: eliminazione definitiva per uno dei nominati

Si preannuncia una puntata ricca di colpi di scena. Nel nuovo appuntamento di venerdì 5 novembre del Grande Fratello vip 6 ci sarà spazio per una nuova eliminazione definitiva dal cast del programma. Uno dei ‘vipponi’ di Alfonso Signorini è quindi destinato ad uscire definitivamente dalla casa di Cinecittà.

Questa settimana a rischiare di abbandonare la Casa è anche una delle protagoniste principali di questa nuova edizione del reality show: Soleil Sorgè. L’ex volto di Uomini e Donne, da molti è considerata la vera stratega della casa, in grado di alimentare e movimentare le dinamiche tra i concorrenti. Un elemento molto forte, che può verosimilmente arrivare in finale.

Grande Fratello vip 5 novembre anticipazioni: chi rischia l’eliminazione

In questo nuovo appuntamento del GF Vip 6 si procederà alla lettura del verdetto del pubblico legato alla nomination di questa settimana. Chi sono i concorrenti finiti in nomination nella puntata di lunedì 1 novembre? I nominati nel corso dell’ultimo appuntamento con il reality show di Canale 5 sono stati quattro concorrenti.

Per uno di loro il gioco finirà questa sera. Per lui quindi non ci sarà più alcuna possibilità di vincere il premio finale. I concorrenti che sono andati in nomination sono: Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi, Jo Squillo e Nicola Pisu.

Mentre sono in tanti a domandarsi chi dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia, c’è chi scommette che ad uscire potrebbe essere Soleil Sorgè. L’influencer potrebbe essere punita dagli spettatori dopo gli scivoloni di queste ultime settimane. Non è tutto, perché potrebbero esserci nuove sorprese per i concorrenti in gara.

Grande Fratello Vip 6, arriva Delia Duran per Alex Belli: incontro dolce o amaro?

Belli si incontra con sua moglie. Un confronto molto atteso, soprattutto in seguito all’avvicinamento sempre più forte e insistente tra Alex e Soleil Sorge. La moglie dell’attore in questi ultimi giorni si è sfogata sui social dove ha pubblicato un post molto accorato, lamentandosi del comportamento del suo compagno.

Alex infatti si è lasciato molto andare – per alcuni forse un po’ troppo – nei confronti di Soleil. I due hanno dimostrato di avere una chimica ed un feeling particolare. Ed è proprio questo legame speciale che ha inquietato non poco la Duran.

La scorsa settimana ad Alex è stata mostrata una lettera scritta da Delia. Venerdì 5 novembre al Grande Fratello Vip 6 i due potranno quindi avere il primo faccia a faccia.

Alex Belli a rischio squalifica: le parole su Manuel Bortuzzo non piacciono

Alex Belli si è reso protagonista nelle ultime ore di un’altra vicenda che potrebbe mettere a rischio la sua permanenza all’interno della Casa. Per lui si potrebbe prospettare la squalifica per una battuta infelice sulla disabilità di Manuel Bortuzzo.

Ora il pubblico chiede una punizione severa per l’attore. Mentre chiacchierava con Soleil e Davide Silvestri, l’attore ha parlato dell’eliminazione in cui ad “uno a uno cadono”. Mentre Soleil ha fatto riferimento ad uno dei concorrenti, Belli ha precisato: “ultimo rimane Manuel perché non può cadere“.

In seguito a queste parole inaccettabili il popolo dei social ha chiesto a gran voce la squalifica del concorrente. Ad aggiungersi a queste parole infelici anche l’atteggiamento di Soleil che ha accennato una risata. Davide invece restava in silenzio.

Alex continua ad essere al centro del caos

Negli ultimi giorni l’attore di Centovetrine si è reso protagonista anche di un altro litigio con Aldo Montano: i due infatti sembra siano arrivati anche alle mani. Gli occhi sono puntati quindi tutti sulla puntata del 5 novembre, durante la quale Alfonso Signorini sicuramente tratterà l’argomento.

Anche il padre di Manuel Bortuzzo ha espresso sconcerto e disappunto su quanto avvenuto all’interno della Casa. Alex Belli capirà il suo errore e chiederà scusa a Manuel?

Grande Fratello vip 6 5 novembre: Iva Zanicchi e la sorpresa a Giucas Casella

Tra i protagonisti della nuova puntata ci sarà anche Giucas Casella. Dopo le pene per il cappotto termico della sua casa, gli improbabili ‘fidanzati’ della sua cagnolina Nina, per il concorrente arriva un momento di romanticismo. Iva Zanicchi, il suo sogno proibito, ha qualcosa da dirgli. Per saperlo non ci rimane che vedere Grande Fratello Vip 6 con la puntata del 5 novembre.

