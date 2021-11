Domenica In 21 novembre, gli ospiti di Mara Venier: Morgan e Remigi da Ballando

Condividi su

Domenica In 21 novembre: ospiti e novità per la decima puntata del programma festivo condotto da Mara Venier dalle 14.00 su Rai 1. Grande attesa per le interviste a Gina Lollobrigida, Morgan, Memo Remigi, Elisa Isoardi e Giuseppe Zeno.

Domenica In 21 novembre, Mara Venier incontra Gina Lollobrigida

Ad aprire la puntata di Domenica In 21 novembre dalle 14 su Rai 1 sarà un’ampia intervista a Gina Lollobrigida. La mitica ‘Lollo’ si racconterà tra carriera, amori e vita privata. Ad assistere l’attrice, in collegamento, ci sarà anche il legale della Lollobrigida, l’avvocato Antonio Ingroia.

Si parlerà anche della difficile situazione giudiziaria che la Lollobrigida sta vivendo negli ultimi anni a causa di alcune azioni legali portate avanti dal figlio. Un racconto doloroso, che mette inevitabilmente in luce anche le fragilità e le debolezze dei rapporti familiari.

Spazio Ballando con le Stelle: Mara Venier incontra Memo Remigi e Morgan

A Domenica In 21 novembre, nel salotto televisivo di Mara Venier si torna a parlare del dance show di Rai 1 Ballando con le Stelle e i suoi protagonisti. Memo Remigi, tra i protagonisti assoluti di ‘Ballando con le Stelle 2021’ ripercorrerà alcuni momenti della sua lunga carriera artistica.

Il musicista si unirà a Mara Venier e Pierpaolo Pretelli nel nuovo gioco telefonico. Fra le presenze più attese di Domenica In 21 novembre c’è quella del cantante Marco Castoldi, in arte Morgan. L’artista nel corso della puntata di sabato 13 novembre, si è reso protagonista di un’accesa querelle con Selvaggia Lucarelli.

Uno scontro che non si è concluso a fine puntata, ma che è proseguito durante la settimana sui social e in tv. Morgan, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha annunciato di aver querelato la giurata di Ballando con le Stelle.

Morgan, artista e musicista di grande talento, è tra i protagonisti più votati della nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’. Oltre a raccontarsi nel salotto di Domenica In del 21 novembre si esibirà al pianoforte nella originale interpretazione di un grande successo di Sergio Endrigo del 1962 ‘Io che amo solo te’.

Domenica In 21 novembre: Elisa Isoardi e Pierpaolo Pretelli

Tra i ritorni su Rai 1 c’è Elisa Isoardi. L’ex conduttrice de La prova del cuoco ed ex concorrente di ‘Ballando con le Stelle’ nel 2020, si racconterà tra carriera, vita privata e progetti futuri.

Pierpaolo Pretelli, ormai ospite fisso del programma domenicale di Rai1, oltre al gioco telefonico si esibirà in un balletto sulle note di “Dirty dancing”. L’ex velino di Striscia la notizia è reduce dal successo ottenuto con Tale e Quale Show.

Zeno presenta Blanca serie Rai1

L’attore Giuseppe Zeno, infine, interverrà a Domenica In per presentare la nuova fiction di Rai1 ‘Blanca’, in onda da lunedì 22 novembre per 6 puntate. Un crime dai toni funky, dove si parla di disabilità, in un modo originale. Protagonista della narrazione è una giovane donna ipovedendente.

Blanca ha una grande abilità nel decodage. Una pratica che la porterà a dare un notevole contributo alle indagini della Polizia. Ma la grande vittoria della protagonista sarà di far cadere i pregiudizi sulla sua disabilità.