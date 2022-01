Stasera in tv mercoledì 12 gennaio 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 12 gennaio 2022. Su Raidue il programma condotto da Massimiliano Ossini, Kalipè – A passo d’uomo. Su La7, ritorna l’attualità con Non è L’Arena, condotto da Massimo Giletti.

Stasera in tv mercoledì 12 gennaio 2022, Rai

Su Raidue, alle 21.20, Kalipè – A passo d’uomo. Questa volta è la canzone “Niente Paura” di Ligabue a dare il titolo alla puntata. Massimiliano Ossini ospita Giusy Versace, che racconta dell’incidente che le ha cambiato la vita. In seguito il conduttore vola alle Hawaii e poi si cimenta nella scaletta del Monte Cervino, a oltre 4600 metri di altezza.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Primo appuntamento del 2022 con il programma di Federica Sciarelli. E’ sempre possibile contattare la redazione sulla pagina Facebook, su Instagram, Twitter WhatsApp: 3453131987. Inoltre è sempre attivo l’indirizzo di posta elettronica: 8262@rai.it. Il telefono, invece, è 06.8262.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Beatrice Rana in concerto. Concerto solista della pianista Beatrice Rana nell’Oratorio romano del Gonfalone. Esegue: Suite n. 2 in do min. BWV 813 di Johann Sebastian Bach, gli Etudes n. 1,2 e 5 di Claude Debussy; 4 scherzi di Frédéric Chopin.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Nello studio 7 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, Giuseppe Brindisi aspetta i fan del suo approfondimento con una scaletta ricca di servizi e interviste dedicate agli avvenimenti d’attualità che stanno monopolizzando l’attenzione generale, a partire dalla situazione dell’epidemia di Covid.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio – Supercoppa: Inter-Juventus. Lo stadio Meazza di Milano ospita la 34° edizione del trofeo che oppone i campioni d’Italia, i nerazzurri di Simone Inzaghi, e i detentori della Coppa Italia, vinta nel 2021 dai bianconeri. In caso di parità dopo 90 minuti, non si giocheranno i supplementari ma si tireranno subito i rigori.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Reduce dallo speciale sulla mafia della scorsa settimana, Massimo Giletti torna alla guida del suo programma e con la solita grinta affronta con i suoi ospiti le situazioni più scottanti dell’attualità, a partire dalla pandemia.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Le puntate della 4° stagione, andata in onda su Sky da maggio a luglio 2021. Bruno Barbieri oggi deve scegliere il miglior albergo di Venezia. Si contendono il riconoscimento Palazzo Barbarigo, Savoia & Jolanda, Ca’ dei Conti e Carnival Palace.

Su Nove, alle 21.15, il talent Wild Teens – Contadini in erba. Dodici adolescenti tra i 14 e i 17 anni continuano la vita di campagna, senza cellulari né comodità, lavorando in fattoria. Tra loro Aurora, 17 anni, tiktoker con ben 2 milioni e mezzo di followers.

I film di questa sera mercoledì 12 gennaio 2022

Su Raiuno, alle 21.20, il film commedia del 2015, di Paolo Genovese, Sei mai stata sulla Luna?, con Raoul Bova. Guia (Liz Solari), brillante giornalista italo-spagnola che lavora per una rivista internazionale di moda, vive tra Milano e Parigi. Alla morte del padre, torna nel paese natale in Puglia, dove si trova l’antica masseria di famiglia. Qui s’imbatte in Renzo (Raoul Bova), un affascinante e burbero contadino.

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2020, di Kyle Rankin, Run Hide Fight – Sotto assedio, con Isabel May, Thomas Jane. Un gruppo di studenti armati fa irruzione in un liceo, sparando a chiunque. Zoe, grazie alle tecniche di sopravvivenza che le ha insegnato il padre, riesce a fuggire. Ma poi.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2019, di Stefano Cipani, Mio fratello rincorre i dinosauri, con Lorenzo Sisto, Francesco Gheghi. Davide e Katia hanno già tre figli, Chiara, Alice e Jack, quando arriva Gio, affetto da sindrome di Down. Agli occhi di Jack, Gio appare come un supereroe, ma con il passare del tempo…

Su Italia 1, alle 21.30, il film fantastico del 2012, di Rupert Sanders, Biancaneve e il cacciatore, con Kristen Stewart, Chris Hemsworth. Dopo la morte del re, sua figlia, la principessa Biancaneve (Kristen Stewart), viene segregata per anni in una torre dalla matrigna Ravenna (Charlize Theron). Quando la ragazza riesce a fuggire, la regina, invidiosa della bellezza della figliastra, ordina al cacciatore Eric (Chris Hemsworth) di ucciderla.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Jaume Collet-Serra, Run all night – Una notte per sopravvivere, con Liam Neeson. Il killer Jimmy Conlon scopre che suo figlio è stato testimone di un omicidio commesso dal boss Shawn Maguire. Ora Jimmy deve decidere da che parte schierarsi.

Su Iris, alle 21.00, il film di fantascienza del 1997, di Steven Spielberg, Il mondo perduto – Jurassic Park, con Julianne Moore. John Hammond, creatore dei dinosauri di Jurassik Park, vuole salvare gli animali dalle grinfie dell’avido nipote. Lo aiutano la paleontologa Sarah e il suo fidanzato Ian.

Stasera in tv mercoledì 12 gennaio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Riccardo Milani, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto, con Antonio Albanese, Paola Cortellesi. Monica finisce in carcere a causa delle gemelle. Giovanni la tira fuori, ma a una condizione: deve svolgere servizi speciali presso una comunità.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2009, di Jim Sheridan, Brothers, con Jake Gyllenhaal. Sam è un valoroso soldato e ottimo padre di famiglia. Suo fratello Tommy è invece uno sbandato. Quando il primo viene dato per disperso in guerra, Tommy si prende cura della cognata, ma…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2011, di Andrew Niccol, In Time, con Justin Timberlake, Amanda Seyfried. In un futuro inquietante, la vita normale dura solo 26 anni. Per ottenere altro tempo bisogna pagare: Will cerca i riuscirci con l’aiuto di Sylvia, un’affascinante ereditiera.