Non è L’Arena 27 marzo: dalle dichiarazioni di Papa Francesco alla ferita del Donbass

Questa sera, domenica 27 marzo 2022, Massimo Giletti conduce in diretta una nuova puntata di Non è L’Arena incentrata sulla guerra attualmente in atto con la Russia di Putin. L’appuntamento è, come sempre, in onda alle 21.15 su La7. Dopo quanto è avvenuto nello scorso appuntamento, vediamo quanto accade questa sera.

Non è L’Arena 27 marzo 2022 – anticipazioni

In primo piano il drammatico racconto di quest’ultimo mese di guerra con aggiornamenti in tempo reale e collegamenti in diretta con gli inviati dal fronte. Ma anche un’intervista di Giletti al filosofo Massimo Cacciari per una riflessione sul conflitto tra propaganda e libertà di parola.

Dopo le dichiarazioni di Papa Francesco tanti gli interrogativi al centro della puntata sull’aumento delle spese militari e sui riflessi della guerra sulla tenuta della maggioranza. E le sanzioni, stanno funzionando? Mentre i ritardi nell’adozione di nuove misure rischiano di favorire Putin?

Consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria

«Un gesto della Chiesa universale, che in questo momento drammatico porta a Dio, attraverso la Madre sua e nostra, il grido di dolore di quanti soffrono e implorano la fine della violenza, e affida l’avvenire dell’umanità alla Regina della pace». Queste le parole di Papa Francesco che supplica ancora una vola la pace: «È bene disporsi a invocare la pace rinnovati dal perdono di Dio».

Tra i temi che saranno affrontati anche un’importante analisi sulle radici lontane del conflitto: la ferita del Donbass. Una regione in cui, da otto anni, si affrontano i separatisti filorussi e gli ucraini. Infine un confronto tra le strategie comunicative di Zelensky e Putin e poi la guerra delle notizie: verità o propaganda?

Tanti gli ospiti che interverranno durante la serata: Massimo Cacciari, Maurizio Gasparri, Luca Telese, Jasmine Cristallo, Peter Gomez, Sandro Teti, Vladislav Maistrouck.

E poi ancora: Riccardo Ricciardi, Jacopo Iacoboni, Valentina Petrini, Sandra Amurri, Alberto Fazolo, Mimosa Martini, Utkin e Iulik.