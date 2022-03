Non è L’Arena 20 marzo Giletti in diretta dall’Ucraina

Condividi su

Questa sera, domenica 20 marzo 2022, Massimo Giletti in diretta dall’Ucraina conduce una puntata di Non è l’Arena sulla guerra attualmente in atto con la Russia di Putin. L’appuntamento con lo speciale è, come sempre, in onda alle 21.15 su La7. Dopo quanto è avvenuto nello scorso appuntamento, vediamo quanto accade questa sera.

Non è L’Arena 20 marzo il viaggio di Giletti in Ucraina

Nella puntata di domenica 20 marzo, Massimo Giletti, dunque, si trova in Ucraina. La trasmissione, rigorosamente in diretta, sarà un lungo viaggio nelle zone di guerra.

E il conduttore, tornando alle origini del suo lavoro come inviato, racconta con immagini, testimonianze dirette e collegamenti con gli inviati dagli altri fronti del conflitto. Insomma si vuole offrire una visione a tutto campo di quanto sta accadendo in Ucraina con innumerevoli contributi che coprono l’intera zona dove il drammatico conflitto, sta causando vittime innocenti tra civili e bambini.

Tanti poi gli argomenti e gli interrogativi che si affronteranno nel corso della puntata. Giletti punta l’attenzione su una domanda fondamentale: basta la diplomazia a fermare la guerra? E su quali punti l’Ucraina sarebbe disposta a dialogare con la Russia? Si parlerà poi dello scontro tra interventisti-pacifisti e del ruolo che potrebbe giocare la Cina nel negoziato di pace.

Le telecamere di Non è l’Arena ritorneranno sul tema delle sanzioni contro la Russia che hanno colpito le ricchezze degli oligarchi vicini a Putin. E scopriremo, con interviste esclusive, chi di questi ha fatto affari in Italia e se la loro fuga dal nostro Paese rischia di danneggiarci economicamente.

I no vax sostenitori di Putin

Continua infine l’analisi dello strano fenomeno dei no vax che si sono trasformati in sostenitori di Putin e della guerra di propaganda e disinformazione.

Tanti gli ospiti che interverranno durante la serata.

Tra questi Tommaso Cerno, Nicola Fratoianni, Alessandro Sallusti, Giorgio Cremaschi, Vladislav Maistrouck, Ekaterina Shevliakova.

Previste inoltre le presenze di Claudio Locatelli, Mimosa Martini, Sandra Amurri, Alan Friedman, Irina Raschina, Lucio Pompili, Luca Telese.

E infine ci sono anche Francesco Amodeo, Lesia Romaniv e Ugo Mattei.