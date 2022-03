Melaverde 27 marzo, tra tortellini e carciofi di Albenga

Condividi su

Nuova puntata di Melaverde domenica 27 marzo. I due padroni di casa on the road si recano in differenti luoghi del nostro Paese per cercare e mettere in evidenza le eccellenze italiane nei settori agricoli e agroalimentare senza dimenticare l’aspetto gastronomico.

Insomma uno sguardo a 360 gradi su tutto quanto non è ancora molto conosciuto e merita di essere valorizzato. Dopo il viaggio della scorsa settimana, vediamo oggi, dove si trovano Ellen Hidding e Vincenzo Venuto e di quali argomenti si interessano. L’appuntamento è su Canale 5 alle 11.55. Ecco tutte le anticipazioni.

Melaverde 27 marzo, tortellini e come si confezionano

Nella puntata di Melaverde del 27 marzo, i telespettatori incontreranno una famiglia speciale. Un nucleo familiare che in 70 anni di storia ha unito tradizione e innovazione, portando nelle case di tutti gli italiani pratiche confezioni che mettono a disposizione di tutti noi uno dei grandi classici della tradizione culinaria italiana. Si potrà vedere da vicino come nascono tortellini, cappelletti e altre paste fresche all’uovo ripiene.

Per ogni tipo di pasta saranno forniti al pubblico di Canale 5 consigli utili e spesso sorprendenti, su come utilizzarle nel miglior modo per la preparazione di ricette differenti, sempre tenendo presente le tradizioni locali e regionali. Inoltre vedremo come è facile realizzare ogni formato di pasta nella propria cucina seguendo soltanto poche indicazioni.

In Liguria, ad Albenga

Successivamente il programma si sposta in Liguria, nella zona di Albenga in particolare, per la seconda tappa del viaggio settimanale. Forse non tutti sono a conoscenza del fatto che in questa zona si coltiva un carciofo particolare. Ha vari nomi ma è conosciuto soprattutto come Violetto Spinoso di Albenga.

Una varietà che è presente sono in questa zone e nella piana circostante. E’ molto rinomata, dal sapore ricercato, che armonizza gusto amarognolo e dolciastro. Ha capolini conici compatti, verdi, sfumati di viola.

Melaverde, nella puntata di domenica 27 marzo, racconta la sua storia, la sua coltivazione, la raccolta, e poi tanti modi per poterlo utilizzare in cucina.

Melaverde è presente anche su MediasetPlay.