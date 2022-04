Non è L’Arena 10 aprile: faccia a faccia tra Giuseppe Conte e Massimo Giletti

Condividi su

Questa sera, domenica 10 aprile 2022, Massimo Giletti conduce in diretta una nuova puntata di Non è L’Arena incentrata sulla guerra attualmente in atto con la Russia di Putin. L’appuntamento è, come sempre, in onda alle 21:15 su La7. Dopo quanto è avvenuto nello scorso appuntamento, vediamo quanto accade questa sera.

Non è L’Arena 10 aprile 2022 – anticipazioni

Nuovo appuntamento oggi, domenica 10 aprile, con “Non è l’Arena” il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 21.15 su La7.

L’ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, per la prima volta negli studi “Non è l’Arena”, si confronterà in un faccia a faccia con Giletti su diversi temi tra cui l’attualità politica e il conflitto in atto. Infatti pochi giorni fa l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri aveva espresso il suo dolore per le atroci immagini arrivate da Bucha. Questo il suo tweet: “L’orrore delle immagini che giungono da #Bucha ricorda i tempi più cupi della nostra storia. Non dobbiamo rassegnarci all’ineluttabilità della guerra, non possiamo accettare questa carneficina. Non dobbiamo tacere di fronte a queste violenze“.

Continua poi il lungo approfondimento sulla più stretta attualità riguardante la guerra tra Russia e Ucraina, con aggiornamenti in tempo reale e collegamenti in diretta con i racconti degli inviati dal fronte. Dalle atrocità di Bucha passando per Mariupol fino a quelle di Kramatorsk.

Infine sulla “guerra delle immagini” che ci arrivano dal conflitto russo-ucraino, parlerà il fotografo dei fotografi Oliviero Toscani. Il fotografo, intervistato dal quotidiano “La Ragione – Le Ali della Libertà” aveva recentemente dichiarato: “Esistono troppe fotografie inutili che creano assuefazione. Non esiste una vera disciplina fotografica. Lo dico da fotografo. E continua: “L’altro giorno ho sentito Macron dire: ‘di fronte a queste immagini tragiche dobbiamo fare qualcosa’. Di fronte alle immagini bisogna fare qualcosa? Non di fronte alla realtà? Ah, quindi le immagini sono diventate più importanti della realtà“.

Tanti gli ospiti che interverranno durante la serata: Guido Crosetto, Sandra Amurri, Gian Luigi Paragone, Katerina Nesterenko, Lorenzo Cremonesi, Luigi De Magistris, Alexej Bobrovsky, Luca Telese, Francesca De Santis, Vittorio Torrembini.