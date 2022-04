Domenica In 10 aprile, ospiti e anticipazioni: in studio Jovanotti e Sangiovanni

Condividi su

Domenica 10 aprile, dalle ore 14:00 su Rai 1, va in onda una nuova puntata di Domenica In. A condurre, come di consueto, Mara Venier, che per circa tre ore terrà compagnia ai telespettatori della rete ammiraglia Rai. La conduttrice, anche nel corso della prossima puntata, accoglierà in studio numerosi ospiti. Tra questi, Jovanotti.

Domenica In 10 aprile, il cantautore presenterà il Jova beach party 2

Nel corso della puntata di Domenica In del 10 aprile, dunque, sarà dedicato ampio spazio all’intervista con Lorenzo Cherubini. Il cantautore, negli scorsi giorni ospite anche di Che tempo che fa, presenterà a Mara Venier e al suo pubblico il Jova beach party 2. Dal 2 luglio, infatti, Jovanotti attraverserà in tour i luoghi turistici estivi più importanti d’Italia. La tappa di partenza è Lignano Sabbiadoro.

Nel corso dell’ospitata a Domenica In del 10 aprile, poi, Jovanotti avrà anche modo di parlare del suo nuovo album ‘Mediterraneo‘. Nel lavoro di Lorenzo Cherubini sono presenti otto brani inediti tra cui anche I love you baby, in rotazione radiofonica dallo scorso 21 marzo.

Domenica In 10 aprile, in studio Don Antonio Mazzi

Durante Domenica In del 10 aprile, viene dato spazio a Don Antonio Mazzi, grande amico di Mara Venier. Il noto sacerdote, tra gli ideatori del Progetto Exodus, sarà in studio per presentare il suo ultimo libro intitolato Gesù uomo vero. Con Don Antonio Mazzi, poi, saranno presenti anche Andrea Roncato e Stefano Masciarelli. Con tutti loro, la conduttrice Mara Venier ricorderà alcune edizioni storiche di Domenica In andate in onda negli anni ’90.

Alla puntata di Domenica In del 10 aprile, poi, parteciperanno anche Lillo e Greg. Il duo comico, infatti, sarà protagonista di una intervista nella quale presentare il nuovo film intitolato Gli idoli delle donne. La pellicola sarà distribuita nelle sale cinematografiche d’Italia a partire dal prossimo giovedì 14 aprile.

Sangiovanni presenterà il suo primo album

Nella puntata di domenica 10 aprile di Domenica In, poi, la conduttrice Mara Venier accoglierà in studio Sangiovanni. Il cantante, artisticamente nato nella scuola di Amici di Maria De Filippi, presenterà al pubblico della rete ammiraglia Rai il suo primo album Cadere Volare. Per questo motivo, il giovane artista si esibirà sulle note del singolo Corto circuito, presente proprio nel nuovo progetto discografico.

Infine, a Domenica In del 10 aprile sarà ospite un altro grande amico di Mara Venier, ovvero Ferzan Ozpetek. Il regista e sceneggiatore, durante l’intervista con la conduttrice, ripercorrerà la sua carriera e presenterà la serie tv Le Fate Ignoranti.

Il prodotto, visibile su Disney+, è tratto dall’omonimo film del 2001. Per presentare al meglio la serie, in studio con Mara Venier e il suo ospite ci saranno anche alcuni degli attori del cast.