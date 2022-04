Non è L’Arena 3 aprile: Massimo Giletti in diretta dal centro di Odessa

Condividi su

Questa sera, domenica 3 aprile 2022, Massimo Giletti conduce in diretta da Odessa una nuova puntata di Non è L’Arena incentrata sulla guerra attualmente in atto con la Russia di Putin. L’appuntamento è, come sempre, in onda alle 21:15 su La7. Dopo quanto è avvenuto nello scorso appuntamento, vediamo quanto accade questa sera.

Non è L’Arena 3 aprile 2022 – anticipazioni

Massimo Giletti è in diretta dal centro di Odessa. Questa sera, domenica 3 aprile, una nuova puntata di “Non è l’Arena” dall’Ucraina continua a raccontare da vicino la guerra con immagini esclusive, testimonianze dirette e collegamenti con gli inviati dagli altri fronti del conflitto, dalle 21:15 su La7. Massimo Giletti aveva già condotto una puntata dall’Ucraina nelle settimane precedenti.

Nel corso del programma Giletti intervista Walter Veltroni che, in occasione dell’uscita del suo ultimo libro ambientato nella Roma del 1943, ci parlerà degli orrori delle guerre e dell’attuale conflitto. Tra i temi che si affronteranno anche quello delle sanzioni: hanno davvero cambiato la vita dei Russi? Lo scopriremo con un racconto da Mosca. Da dove poi c’è anche chi fugge per il solo fatto di essersi opposto al regime di Putin. Immagini che parleranno più delle parole.

Le strategie comunicative di Zelensky e Putin

Prosegue l’approfondimento sulla più stretta attualità riguardante la guerra con reportage dalle zone più calde dell’Ucraina e l’analisi sulle radici lontane del conflitto: la ferita del Donbass. Cosa è oggi il Reggimento Azov? E da chi è formato? Mentre dal lato russo chi combatte con le forze separatiste del Donbass? Infine un confronto tra le strategie comunicative di Zelensky e Putin e la guerra dei media.

Tanti gli ospiti che interverranno durante la serata: Walter Veltroni, Giorgio Cremaschi, Tommaso Cerno, Fabiola D’Aliesio, Alessandro Sallusti, Katerina Nesterenko, Vladislav Maistrouck, Alexeij Bobrosky, Sandra Amurri, Luca Telese, Antonio Torrembini, Alan Friedman, Alfredo Iorio, Iulik e Vittorio Nicola Rangeloni.