Fuori dal coro 12 aprile, anticipazioni: si parla della guerra in Ucraina

Martedì 12 aprile, in prima serata su Rete 4, andrà in onda una nuova puntata di Fuori dal coro. A condurre il talk show sarà il giornalista Mario Giordano. Anche nel corso del prossimo appuntamento del programma, verrà dedicato ampio spazio agli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina.

Fuori dal coro 12 aprile, analisi sulle ricadute economiche dell’Italia

Nel corso della puntata di Fuori dal coro del 12 aprile, il conduttore e i suoi ospiti in studio analizzeranno le conseguenze economiche causate dal conflitto in Ucraina. In particolare, saranno messi in evidenza i contraccolpi subiti dalle famiglie e dalle imprese italiane.

Sin dallo scoppio del conflitto, infatti, si sono riscontrati degli importanti aumenti nei prezzi di molte materie prime energetiche. Su tutte, hanno avuto rincari il petrolio e derivati, ma anche il gas naturale e altri prodotti come l’alluminio, il ferro e il carbone. Importanti rincari, però, si sono registrati anche su alcune materie prime alimentari, come i cereali e il cacao.

Fuori dal coro 12 aprile, focus sul tema del gas

Ma durante la puntata del 12 aprile di Fuori dal coro si parlerà anche del tema del gas. I paesi dell’Unione Europea (Italia compresa), infatti, stanno discutendo in queste ore sulla possibilità di mettere un embargo totale sul gas e sul petrolio russo. Decisione, questa, sulla quale non ci sarebbe ancora un accordo unanime.

In attesa di capire ciò che succederà, il governo italiano è al lavoro per ricercare delle alternative al gas proveniente dal paese di Vladimir Putin. Proprio su questo punto si concentrerà una grossa pagina della puntata di Fuori dal coro del 12 aprile. Mario Giordano, infatti, parlerà del gas presente nel Mar Adriatico che l’Italia non può estrarre a causa del Piano per la transizione energetica sostenibile 2022. Gas che, però, è sottratto e utilizzato dal paese a noi dirimpettaio, ovvero la Croazia.

Gli altri temi della puntata

Ma nel corso della puntata di Fuori dal coro del 12 aprile non si parlerà solo della guerra in Ucraina. Un’ampia pagina, infatti, sarà dedicata al Covid-19. In particolare, Mario Giordano parlerà dell’obbligo vaccinale per gli insegnanti. A tal proposito, saranno raccontate delle storie di alcuni docenti che, pur non vaccinati, sono obbligati a rientrare a scuola. Qui, però, sono impossibilitati ad avere contatti con alunni e colleghi.

Durante l’appuntamento del 12 aprile di Fuori dal coro, poi, ci sarà anche un’inchiesta sulla cura al plasma iperimmune. In particolare, ci si concenterà sugli effetti che tale trattamento può avere sulle persone malate da Covid-19. Infine, Mario Giordano tornerà a parlare del tema delle occupazioni abusive di case.