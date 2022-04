Ti Sento 12 aprile, anticipazioni: Pierluigi Diaco incontra Drusilla Foer

Condividi su

Martedì 12 aprile, in seconda serata su Rai 2, va in onda la prima puntata della terza stagione di Ti Sento. Alla conduzione del programma c’è il giornalista Pierluigi Diaco, che aprirà il nuovo ciclo di puntate con l’ospitata di Drusilla Foer.

Ti Sento 12 aprile, l’alter-ego dell’attore Gianluca Gori sarà intervistato dal conduttore

L’appuntamento con Ti Sento del 12 aprile, dunque, sarà incentrato tutto sull’alter-ego dell’attore Gianluca Gori. Drusilla, da anni al centro di numerosi spettacoli teatrali, ha ottenuto una rinnovata popolarità grazie alla partecipazione (decisamente convincente) alla terza serata della 72° edizione del Festival di Sanremo.

Drusilla, dunque, ha scelto di fare il suo ritorno in televisione per farsi intervistare dal conduttore Pierluigi Diaco. Come è nello stile del programma, il giornalista effettuerà un’intervista basata su due ingredienti fondamentali: l’emotività e i suoni. Foer, infatti, sarà al centro di un percorso composto da frammenti sonori i quali evocheranno emozioni, ricordi e storie del passato.

Ti Sento 12 aprile, in ogni puntata saranno proposte all’ospite dieci suoni

Anche nella terza stagione di Ti Sento, in onda a partire dal 12 aprile, Pierluigi Diaco sottoporrà dieci suoni all’ospite di puntata. Quest’ultimo, poi, dovrà scegliere anche una canzone per lui importante. Questa verrà mandata in onda integralmente, insieme a delle immagini accuratamente scelte e montate dalla regia.

L’ospite del programma, poi, dovrà scrivere su un foglio di carta una frase, che può essere una poesia, una dedica o un appello. L’importante è che ciò che viene scritto dall’ospite abbia, per lui, un significato profondo.

Nella nuova stagione del programma, infine, è confermata la presenza del disegnatore Andrea Camerini, che a partire dalla seconda edizione del programma ha preso il posto di Gek Tessaro.

Il programma andrà in onda per otto puntate

La terza stagione di Ti Sento, in partenza dal 12 aprile, sarà composta da otto appuntamenti. L’ultima puntata, infatti, andrà in onda martedì 31 maggio. Pierluigi Diaco non è solo il conduttore, è anche uno degli autori del programma. Oltre a lui, il format è scritto da Maurizio Gianotti e Filippo Mauceri. La regia del programma, invece, è affidata a Luca Nannini.

Il programma Ti Sento, che dal 12 aprile tornerà in programmazione in tv, va in onda da mesi anche in radio. Basandosi quasi interamente su suoni e rumori, infatti, il format si presta benissimo al supporto radiofonico. Per questo motivo, dal 13 settembre scorso, il programma va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai Radio 2. Il programma ha la durata di un’ora, andando in onda dalle 20:00 alle 21:00.