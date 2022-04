Dritto e rovescio 21 aprile, anticipazioni: focus sugli sviluppi della guerra in Ucraina

Condividi su

Giovedì 21 aprile, dalle ore 21:25 su Rete 4, è prevista la messa in onda di una nuova puntata di Dritto e rovescio. Il talk condotto dal giornalista Paolo Del Debbio, anche nel prossimo appuntamento, dedica ampio spazio agli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina.

Dritto e rovescio 21 aprile, i veri obiettivi di Vladimir Putin

Nel corso della puntata di Dritto e rovescio del 21 aprile si tenterà, in primis, di comprendere i possibili obiettivi del Presidente Vladimir Putin. Nonostante siano trascorsi quasi due mesi dall’inizio del conflitto in Ucraina, infatti, la guerra non sembra essere vicina a una conclusione. In particolare, le trattative di pace appaiono attualmente in una situazione di stallo. Negli ultimi giorni, poi, le operazioni dell’esercito russo si sono concentrate in particolar modo sul Donbass. Qui, infatti, è in corso una vera e propria offensiva. In uno scenario del genere, quali vie si possono percorrere per arrivare alla pace?

Durante Dritto e rovescio del 21 aprile, poi, saranno presenti in collegamento alcuni inviati sul fronte. Con loro, si farà il punto sulle ultime notizie relative ai combattimenti. A tal proposito, è probabile la presenza del giornalista Fausto Biloslavo, da settimane nelle zone del fronte.

Dritto e rovescio 21 aprile, le sanzioni alla Russia e le conseguenze economiche per l’Italia

Nel corso della puntata del 21 aprile di Dritto e rovescio sarà realizzato un focus sulle sanzioni che l’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno imposto contro la Russia. Gli italiani, infatti, rischiano di dover pagare le conseguenze economiche di tali sanzioni. A tal proposito, nel corso del prossimo appuntamento del talk sarà messo in luce l’aumento del caro vita. Anche i prezzi dell’energia, poi, hanno avuto dei rincari importanti. Inoltre, si cercherà di comprendere se l’Italia rischi o meno di dover adottare una vera e propria economia di guerra, con un possibile razionamento dei beni.

Si parla della polemica su alcuni esponenti dell’Anpi

Paolo Del Debbio e i suoi ospiti, durante la puntata di Dritto e rovescio del 21 aprile, discuteranno anche della propaganda russa. Nel paese guidato da Vladimir Putin, infatti, l’informazione pilotata sta avendo un ruolo fondamentale. Inoltre, durante i talk televisivi russi, viene spesso attaccata l’informazione occidentale, accusata di essere parziale.

Infine, in vista della Festa della Liberazione, si parlerà anche dell’Anpi. Diversi esponenti dell’Associazione si sono detti contrari all’invio delle armi in Ucraina. Fatto, questo, che ha creato polemica. Durante la serata, tra i tanti ospiti di Paolo Del Debbio ci saranno Andrea Ruggeri, Elisabetta Gualmini e Paolo Ferrero.