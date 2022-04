Ascolti Tv mercoledì 20 aprile 2022, Juventus-Fiorentina 26.4%, The Help 13.8%

Condividi su

Ascolti Tv mercoledì 20 aprile 2022. La semifinale di Coppa Italia Juventus-Fiorentina trionfa in prima serata. Quasi 2 milioni di spettatori per Chi l’ha Visto?. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 20 aprile 2022, il prime time

Su Rai 1 ha registrato 2.695.000 telespettatori con 13.8%. The Help ha registrato 2.695.000 telespettatori con 13.8%.

Su Rai 2 The Good Doctor 1.019.000 con 4.3%. The Resident 812.000 con 3.9%.

Su Rai 3 Chi l’ha Visto? 1.995.000 spettatori con 10.2%.

Su Canale 5 Juventus-Fiorentina 6.177.000 spettatori con 26.4%.

Su Rete 4 Controcorrente-Prima serata 791.000 spettatori con 4.8%.

Su Italia 1 Le Iene 1.309.000 spettatori con 8.5%.

Su La 7 Atlantide 466.000 telespettatori con 3.1%.

Su Tv8 Petra 303.000 spettatori con 1.3%.

Su NOVE Come una Volta – Un Amore da Favola 199.000 con 0.9%.

Ascolti Tv mercoledì 20 aprile 2022, la fascia preserale Blob al 3.7% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2.844.000-20.4%. L’Eredità 4.364.000 con 24.4%. Su Rai 2 Blue Bloods 464.000 con 2.8%. The Good Doctor 597.000 con 2.9%. Su Rai 3 Tg Regione 2.347.000 con 12.3%. Blob 774.000 con 3.7%. Su Canale 5 Avanti il Primo 2.387.000 con 17.6%. Avanti un Altro 3.381.000 con 19.5%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 877.000 persone con 4.2%. Su Italia 1 CSI Miami 669.000 spettatori con 3.4%.

Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 240.000 con 1.2%. Ascolti Tv mercoledì 20 aprile 2022, l’access prime time Soliti Ignoti- Il Ritorno sotto il 20%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.654.000 telespettatori con 19.1%. Su Rai 2 Tg2 Post 829.000 spettatori con 3.4%. Su Rai 3 La Scelta 983.000 con 4.3%. Un Posto al Sole 1.574.000 con 6.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.983.000 persone con 17.2%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.106.000 con 4.7%; 993.000 con 4%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.516.000 spettatori con 6.4%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.636.000 con 6.8%. Su Tv8 Guess My Age 329.000 spettatori con 1.4%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 309.000 con 1.3%.

Ascolti Tv mercoledì 20 aprile 2022, daytime mattutino

Sport Mediaset al 5.9%

Su Rai 1 Storie Italiane 848.000 -16.5%; 858.000-14.1%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.683.000-15.1%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri 530.000 con 8%-924.000 con 8.8%.

Su Rai 3 Agorà 302.000 -5.6% Agorà Extra 239.000 -4.7%. Elisir 306.000 con 5%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News 938.000-17.7%; 911.000-17.8%. Forum 1.528.000 con 18.5%.

Su Rete 4 Hazzard 165.000 spettatori con 3.2%.

Su Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 830.000 persone con 5.9%.

Su La 7 L’Aria che Tira 349.000 con 5.6%- 461.000 con 4.1%.

Ascolti Tv mercoledì 20 aprile 2022, day time pomeridiano

La Vita in Diretta al 17.3%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 1.737.000-14.1%. La Vita in Diretta 1.903.000 con 17.3%.

Su Rai 2 Ore 14 697.000 con 5.2%. Detto Fatto 417.000 con 4.2%.

Su Rai 3 Geo 944.000 spettatori con 8.5%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.726.000-23.2%. Amici 1.903.000-18.4%. Pomeriggio Cinque 1.330.000 con 13.4%; 1.619.000 con 14.7%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 720.000 con 5.6%. Tg4 – Diario di Guerra 440.000 con 4.2%.

Su Italia 1 Magnum P.I. 242.000-2.3%; 230.000-2.4%. N.C.I.S. Los Angeles 288.000-2.7%.

Su La 7 Tagadà 360.000 con 3.3%. Tagadà #Focus 358.000-3.8%.

Ascolti Tv mercoledì 20 aprile 2022, seconda serata

Porta a Porta al 10.5%

Su Rai 1 Porta a Porta 653.000 telespettatori con 10.5%. 653.000 telespettatori con 10.5%.

Su Rai 2 Una Pezza di Lundini 383.000 spettatori con 2.6%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte è seguito da 616.000 spettatori con 8.6%.

Su Canale 5 Tg5 Notte 1.498.000 spettatori con 10.7%.

Su Rete 4 E’ nata una star? è visto da 168.000 persone con 4.4%.

Su Italia 1 Miracle Workers 324.000 con 7.9%- 198.000 con 6.2%.