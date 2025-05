Venerdì 2 maggio, su Rai 3, è in onda la prima puntata della terza edizione di FarWest. Il talk show di approfondimento politico e sociale è guidato da Salvo Sottile.

FarWest terza edizione, previste in totale otto puntate

La prima puntata della terza edizione di FarWest, in onda il 2 maggio, è visibile eccezionalmente dalle 21:55 circa. Tutti gli altri appuntamenti, a partire da quello del 9 maggio, partono nel consueto orario delle 21:20.

La nuova edizione del talk è composta da otto puntate, in onda per altrettante settimane su Rai 3. Oltre che in televisione, è possibile seguire il format anche in streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.

Lo spirito di FarWest, con l’inizio di un nuovo ciclo di appuntamenti, rimane invariato. Sottile e la sua squadra di inviati firmano inchieste e reportage inediti su mondi sconosciuti, inquietudini e nuove mode di una modernità sempre più imprevedibile.

I temi della prima puntata

Al centro di FarWest di venerdì 2 maggio c’è il business delle aste giudiziarie, in cui l’affare di chi compra può essere l’ombra della disgrazia di chi vende. Sul tema, il padrone di casa racconta storie drammatiche, fra illegalità e debiti mai sanati.

In seguito, è proposto un focus sul mercato delle auto. Un settore, questo, che sta attraverso un periodo decisamente complesso, fra dazi e le truffe sulle macchine ricondizionate.

Nella diretta, Salvo Sottile analizza la cosiddetta pet economy, ovvero l’economia che ruota intorno agli animali domestici. Oltre a concentrarsi sull’importanza della pet therapy, il conduttore accende i riflettori sui costi sempre più alti dei farmaci e delle cure veterinarie, che rischiano di diventare insostenibili per molti italiani.

Infine, nella prima puntata di FarWest è realizzata una inchiesta su Chiara Ferragni. Dopo la notizia che l’imprenditrice ha assunto la guida del suo brand, il talk indaga sulla reale situazione della Fenice Srl. La società, dopo il pandoro gate, è stata costretta a fare i conti con negozi chiusi e merce svenduta, oltre che con la perdita di collaborazioni con grandi marchi.

FarWest terza edizione, gli ospiti della prima puntata

Nel corso della prima puntata di FarWest presenziano vari ospiti. In primis c’è la giornalista Selvaggia Lucarelli, che si è occupata per prima e a lungo degli affari di Chiara Ferragni. In studio, poi, Mia Canestrini, zoologa e ricercatrice scientifica. Infine, c’è Fausto Bertinotti, che dal 2006 al 2008 ha rivestito il ruolo di Presidente della Camera dei Deputati.