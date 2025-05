Questione di tempismo, diretto da Michèle Laroque, è una commedia brillante, in onda su La5, che esplora le sfide della vita e le relazioni familiari con un tocco di ironia. Uscito nel 2018, il film appartiene al genere commedia, con una durata di 95 minuti.

Regia e produzione del film Questione di tempismo

La regia di Questione di tempismo è affidata a Michèle Laroque, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Benjamin Morgaine e Lionel Dutemple.

Il film è prodotto da Luc Martinage, con una fotografia curata da Kika Ungaro e musiche originali di Alex Beaupain. È un adattamento cinematografico dell’opera teatrale My Brilliant Divorce dell’irlandese Géraldine Aron.

Protagonisti del film sono Angela e il dottor Steinman, interpretati rispettivamente da Michèle Laroque e Kad Merad. Nel cast troviamo anche Françoise Fabian nel ruolo di Claire.

Dove è stato girato?

Le riprese di Questione di tempismo si sono svolte principalmente a Nizza, in Francia, sfruttando le bellezze della città per creare un’atmosfera vivace e autentica.

Trama del film Questione di tempismo

La vita di Angela, una donna di mezza età, appare idilliaca: un matrimonio apparentemente felice, una figlia adolescente e una splendida casa nella pittoresca città di Nizza. Ma la perfezione si frantuma alla vigilia di Natale, quando suo marito la abbandona improvvisamente e sua figlia decide di trascorrere le festività con il fidanzato in tour.

Inaspettatamente sola, Angela si trova di fronte alla difficile prospettiva di dover ricostruire la sua esistenza dalle fondamenta. Le sfide personali ed emotive si susseguono, mettendo a dura prova la sua resilienza. Fortunatamente, non è sola in questo percorso. Il sostegno incrollabile della sua migliore amica e della sua premurosa madre le offre un’ancora emotiva fondamentale. Inoltre, si affida alla guida professionale del suo psichiatra, il dottor Steinman, per navigare nel complesso labirinto dei suoi sentimenti.

Spoiler finale

Attraverso momenti di introspezione, piccole conquiste quotidiane e il conforto delle persone a lei care, Angela intraprende un viaggio alla ricerca di un nuovo equilibrio interiore. Questa inaspettata svolta nella sua vita diventa un’opportunità per riscoprire sé stessa, ridefinire le sue priorità e, forse, trovare una nuova forma di felicità inattesa.

Questione di tempismo: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film Questione di tempismo con i rispettivi personaggi: