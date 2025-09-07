Prende il via domenica 7 settembre la nuova edizione di Fuori dal coro. Il talk show parte, su Rete 4, dalle ore 21:20.

Fuori dal coro 7 settembre, nuovo cambio di giorno di messa in onda per il format

Quella al via oggi è, per Fuori dal coro, l’ottava edizione. Al timone c’è il confermato giornalista Mario Giordano, che per l’ennesima volta deve fare i conti con un cambio di giorno di messa in onda del programma.

Pensata inizialmente come una trasmissione informativa quotidiana, nella stagione 2019-2020 il talk ha debuttato in prima serata, cambiando nel corso dell’anno la collocazione. Nella terza, quarta e quinta edizione ha occupato il prime time del martedì. Nella sesta e settima edizione, invece, è andato in onda il mercoledì.

Da quest’anno, Fuori dal coro affronta la sfida della domenica sera.

Le falle di sicurezza nei sistemi di videosorveglianza

Durante il debutto stagionale di Fuori dal coro, il padrone di casa, con ospiti ed inchieste, approfondisce uno dei temi cavallo di battaglia del talk show. Stiamo parlando delle occupazioni abusive, un fenomeno che interessa sempre di più le citte italiane.

In particolare, il padrone di casa, nel corso di Fuori dal coro, propone un focus sul cosiddetto racket delle case popolari della Capitale. Ad indagare sul caso vi è la Procura di Roma, che concentra i propri sforzi sui leader dei movimenti per i diritti alla casa.

A seguire, nel corso di Fuori dal coro di oggi, è dato spazio alle falle di sicurezza all’interno dei sistemi di videosorveglianza, utilizzati negli edifici pubblici. Mediante un interessante reportage, la trasmissione mostra con quanta facilità è possibile accedere all’interno di circuiti che dovrebbero, in realtà, essere pressoché impenetrabili, per garantire la sicurezza e la privacy degli utenti.

Fuori dal coro 7 settembre, ospite Marcello Foa

A Fuori dal coro di domenica 7 settembre c’è spazio anche per un approfondimento sui borseggiatori e borseggiatrici che continuano a commettere i loro atti illegali all’interno delle metropolitane di Roma. Molte delle persone che delinquono sono oramai volti noti, ma nonostante questo continuano ad essere impuniti e a colpire residenti e turisti.

Il racconto di Fuori dal coro, anche nella nuova stagione al via il 7 settembre, è arricchito dalla presenza di vari ospiti. Fra gli altri, nella prima puntata è atteso Marcello Foa. Il giornalista ed ex Presidente della Rai, lo scorso maggio, ha pubblicato il libro intitolato La società del ricatto.