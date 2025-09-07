Cambia il palinsesto pomeridiano di Canale 5. A partire da sabato 13 e domenica 14 settembre, infatti, è cancellata la soap opera Innocence, che dunque giunge al termine, almeno in televisione, il 7 settembre.

Innocence cancellata , gli ascolti ottenuti

Innocence ha occupato la fascia pomeridiana di Canale 5 in tutti i fine settimana, ovvero il sabato e la domenica, per gran parte della durata dell’estate.

La prima puntata, infatti, ha debuttato lo scorso 12 luglio. In tale occasione, il titolo ha tenuto compagnia a più di un milione ed 800 mila spettatori, con il 16,8% di share.

A partire dal 26 luglio, la soap ha posticipato il suo inizio, subendo un importante calo negli ascolti, scendendo a un milione e 23 mila spettatori, con il 13%. Un dato, questo, che è rimasto pressoché simile nel corso della settimana.

L’Auditel, seppur non eccellente, è comunque positivo, considerando soprattutto il periodo in cui è andato in onda.

Innocence cancellata, cosa va al posto della dizi turca

Il 7 settembre, dunque, Innocence giunge al termine, almeno su Canale 5. A partire da sabato 13, dopo il confermato spazio con Beautiful che parte alla fine del TG5, c’è una maratona de La Forza di una Donna. La soap, rivelazione della stagione capace di sfiorare il 25% di share, è visibile dalle 14:30 alle 16:30, garantendo un buon traino, negli ascolti, a Verissimo, rotocalco pomeridiano guidato da Silvia Toffanin.

Al momento, Mediaset non ha comunicato quel che accadrà ad Innocence. Lecito, comunque, immaginare che i pochi appuntamenti rimasti prima della fine saranno trasmessi, in streaming, tramite l’applicazione Mediaset Infinity. Proprio in streaming, Innocence ha avuto un ottimo successo. Spesso e volentieri, il sabato e la domenica, è risultato essere il programma del giorno con un maggior incremento nella Total Audience, che misura la fruizione sui dispositivi mobili.

La trama del 7 settembre

Innocence, anche domenica 7 settembre, prende il via a partire dalle ore 17:40 circa. Nel corso della puntata odierna, Bahar tenta di convincere Ela a rendere pubblica la questione relativa alla gravidanza. Tuttavia, ogni sforzo sembra essere vano. La ragazza, infatti, teme di non riuscire a sopportare i commenti della gente e decide, dunque, di mantenere il massimo silenzio sulla questione.

Ben presto, tuttavia, la situazione cambia drasticamente. La protagonista Ela, infatti, viene a sapere che Irem, nel bel mezzo di una diretta realizzata sui social, ha raccontato pubblicamente quel che è accaduto. Tale rilevazione è destinata ad avere importanti ripercussioni sulla vita del personaggio principale.