Dopo un’estate già ricca di novità, i palinsesti di Rete 4 sono destinati a subire ulteriori variazioni. Dal 1° agosto inizia una vera e propria staffetta di conduttori di 4 di Sera News, sia nella versione settimanale che in quella Weekend.

Conduttori agosto 4 di Sera News, Francesco Vecchi e Roberto Poletti vanno in vacanza

I conduttori estivi di 4 di Sera News e 4 di Sera Weekend, in onda da giugno al 31 luglio scorso, con l’arrivo di agosto vanno in vacanza.

Dal lunedì al venerdì, in particolare, era protagonista Francesco Vecchi, che ora potrà godere di circa un mese di riposo prima del ritorno in onda su Canale 5 con il morning show Mattino Cinque News.

Il sabato e la domenica, invece, la conduzione del talk dell’access prime time di Rete 4 era affidata a Roberto Poletti, rimasto da solo al timone del format dopo che la giornalista Francesca Barra aveva scelto di rinunciare all’impiego per problemi personali.

Alessandra Viero in onda nella prima metà di agosto

Dal 1° agosto non vi saranno più distinzioni fra 4 di Sera News e 4 di Sera Weekend, in quanto entrambe le versioni avranno la medesima conduttrice. Stiamo parlando di Alessandra Viero, reduce da una lunghissima stagione di lavoro con Quarto Grado, che guida dal 2013 in coppia con Gianluigi Nuzzi.

Per Viero non si tratta del debutto assoluto nell’access prime time. Già in passato, infatti, aveva presieduto tale fascia oraria, prima con Controcorrente, che ha guidato saltuariamente nel 2022 e nel 2023, poi con Stasera Italia, che ha condotto per una decina di giorni nel maggio di tre anni fa.

Anche nella scorsa estate Mediaset aveva deciso di promuovere Alessandra Viero nel daytime. In quella occasione era stata scelta per presentare la versione estiva di Pomeriggio Cinque News.

Conduttori agosto 4 di Sera News, dal 16 agosto torna Sabrina Scampini

Quella di Alessandra Viero a 4 di Sera News sarà un’esperienza breve. A partire dal 16 agosto, infatti, al suo posto arriverà Sabrina Scampini. Quest’ultima, dunque, sarà assente dal piccolo schermo solamente per poche settimane, avendo chiuso la propria stagione televisiva con Diario del giorno lo scorso 24 luglio.

Come Viero, anche Sabrina Scampini sarà in onda con 4 di Sera News tutta la settimana, compresi i weekend. La sua presenza nel talk show si prolungherà sino a settembre, quando prenderà il via la stagione autunnale. In essa, Paolo Del Debbio guiderà 4 di Sera dal lunedì al giovedì. Il venerdì, il sabato e la domenica, invece, l’access prime time sarà curato da Tommaso Labate con RealPolitik.