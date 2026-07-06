Francesca Barra abbandona 4 di Sera Weekend. La giornalista lo ha annunciato prima in diretta su Rete 4 e poi sui propri profili social.

Francesca Barra abbandona 4 di Sera Weekend, cosa ha scritto la giornalista

Francesca Barra ha comunicato al pubblico la notizia di aver abbandonato la conduzione di 4 di Sera Weekend mediante un lungo messaggio su Instagram. In tale nota, la giornalista ha affermato: “Oggi interrompo anticipatamente il mio periodo di conduzione di 4 di Sera Weekend. Tre estati durante le quali ho condiviso con voi non soltanto la stagione estiva anche da Roma, ma Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta e i fine settimana. Non vi ho nascosto che sto attraversando un periodo difficile (la morte del mio papà), un tempo che richiede la mia presenza accanto alla mia famiglia. Ci sono momenti nella vita in cui è giusto fermarsi e ascoltare i segnali che arrivano dal corpo, dal cuore e dalla mente. Ignorarli sarebbe un errore. Vi lascerò nelle ottime mani di Roberto Poletti, amico e collega“.

La conduttrice, visibilmente commossa, ha annunciato l’abbandono al format anche sul finire della puntata del talk andata in onda ieri, domenica 5 luglio.

Il resto della stagione affidato a Roberto Poletti

Francesca Barra, sia nel post su Instagram che nel discorso effettuato in diretta su Rete 4, ha ringraziato una lunga serie di persone, dai vertici che l’hanno scelta per la conduzione del programma fino ai professionisti che operano nel dietro le quinte.

Da sabato 11 luglio, dunque, cambia la conduzione di 4 di Sera Weekend, talk show dedicato alla politica e all’attualità in onda su Rete 4 il sabato e la domenica, a partire dalle ore 20:30 circa. Sin dalla prima edizione, proposta nella stagione 2024-2025, al timone del format c’erano Francesca Barra e Roberto Poletti. Almeno per il momento, tuttavia, non è prevista alcuna sostituzione per la giornalista, con Poletti che, di conseguenza, dovrà portare a termine l’edizione estiva in solitaria.

Francesca Barra abbandona 4 di Sera Weekend, il grave lutto che l’ha colpita poche settimane fa

La decisione di Francesca Barra di abbandonare 4 di Sera Weekend arriva, come lei stessa ha confermato, in un periodo complicato. Lo scorso 15 giugno, sempre su Instagram, la conduttrice aveva scritto un lungo e commovente post per annunciare la morte improvvisa del padre.

A causa dei problemi personali, Francesca Barra aveva già saltato alcune puntate di 4 di Sera Weekend. In particolare, non aveva guidato gli appuntamenti in diretta trasmessi il 13 e 14 giugno, oltre che il 20 e il 21 giugno. Dal 27 giugno è tornata regolarmente in onda, fino alla puntata di ieri, domenica 5 luglio, che almeno per quest’estate sarà l’ultima da lei condotta.