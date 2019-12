Ascolti Tv venerdì 20 dicembre 2019 La porta dei sogni 14.4%, Natale da chef 11.3%

Ascolti Tv venerdì 20 dicembre 2019.Esordio in tono minore per La porta dei sogni di Mara Venier. Cresce Petrolio su Rai 2.Ecco nei dettagli gli ascolti delle principali trasmissioni andate in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 20 dicembre 2019, il prime time

Su Rai 1 La Porta dei Sogni prima puntata, ottiene 2.781.000 telespettatori con 14.4%

Su Rai 2 Petrolio ha interessato 808.000 persone con 4.7%

Su Rai 3 Gli sdraiati ha siglato 1.268.000 telespettatori con 5.7%.

Su Canale 5 Natale da chef ha registrato 2.255.000 spettatori con 11.3%

Su Rete 4 Quarto Grado coinvolge 1.444.000 spettatori con 8.5%

Su Italia 1 Independence Day ha intrattenuto 1.449.000 telespettatori con 7.4%

Su La 7 Propaganda Live – Best Of: 506.000 telespettatori con 2.9%.

Su TV8 MasterChef 8 segna 516.000 con 2.7%.

Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza: 384.000 spettatori con 2.5%

Su Real Time

Ascolti Tv venerdì 20 dicembre 2019 Access Prime Time Guess my age al 2.3% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.843.000 con 20.7% Su Rai 2 Tg2 Post ha convinto 815.000 persone con 3.5% Su Rai 3 Non ho l’Età: 1.136.000 con 5.2%. Un Posto al Sole: 1.590.000 con 6.9% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 3.850.000 con 16.4% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.235.000 con 5.5% e 1.066.000 con 5% Su Italia 1 CSI: Miami: 1.297.000 telespettatori con 5.7% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.406.000 persone con 6.1% Su TV8 Guess My Age: 543.000 spettatori pari al 2.3%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 323.000 con l’1.4%. Ascolti Tv venerdì 20 dicembre 2019 Preserale Blob oltre il 5% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.309.000 con 21.1%. Il game: 4.796.000 con 25.8% Su Rai 2 Telethon ha raccolto 321.000 spettatori con 1.7% Su Rai 3 Blob è stato scelto da 1.073.000 spettatori con 5.1% Su Canale 5 Conto alla Rovescia: 2.922.000 con 16.1%. Presentazione: 1.954.000 e 12.9% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha raggiunto 745.000 con 4.9% Su La 7 Mr Nat ha siglato 207.000 persone con 1.3% Su TV8 Cuochi d’Italia: 443.000 spettatori con 2.2%

Ascolti Tv venerdì 20 dicembre 2019, daytime mattutino

L’edizione mini di I fatti vostri non raggiunge il 5%

Su Rai 1 Storie Italiane: 948.000 con 19.2%

Su Rai 2 I Fatti Vostri 284.000 con 4.9%

Su Rai 3 Agorà interessa 507.000 telespettatori con 9.1%

Su Canale 5 Forum: 1.241.000 telespettatori con 15.5%

Su Rete 4 Ricette all’Italiana: 126.000 con 2% e 214.000 con 1.9%

Su La 7 L’Aria che Tira: 435.000 con 7.2% e 508.000 con 4.5%

Day time pomeridiano

Pomeriggio 5 si conclude al 16.4% e 15.9%

Su Rai 1 Vieni da Me: 1.759.000 con 12.5%. Il Paradiso delle Signore: 1.645.000 con 14.1%. La Vita in Diretta: 1.764.000 con 13.8%

Su Rai 2 Detto Fatto ha registrato 710.000 telespettatori con 5.6%

Su Rai 3 Geo: 1.624.000 telespettatori con 12.5%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 1.889.000 con 16.4% e 2.123.000 con 15.9%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 962.000 telespettatori con 6.8%

Su La 7 Tagadà: 493.000 con 3.9%.

Su TV8 Vite da Copertina ha intrattenuto 188.000 persone con 1.5%

Seconda serata

Torna La Confessione ma è sotto il 2%

Su Rai 1 Tv7 è stato scelto da 632.000 spettatori con 7.9%

Su Rai 3 Un giorno in Pretura 384.000 con 2.5%

Su Canale 5 W gli sposi ha intrattenuto 752.000 persone con 9.9%.

Su Italia 1 Independence Daysaster – La nuova amicizia: 405.000 spettatori con 6.7% 405.000 spettatori con 6.7%