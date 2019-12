Natale a Rocky Mountain su Tv8 – trama, cast, finale

Tv8 trasmette questa sera il film tv Natale a Rocky Mountain. L’appuntamento è alle 21:30 sul canale 8 del digitale terrestre, oppure per la fruizione in alta definizione sul canale 508.

Natale a Rocky Mountain – cast, attori, regia, riprese e location

Il cast del film Natale a Rocky Mountain è composto dai seguenti attori: Lindy Booth (Un magico Natale), Kristoffer Polaha, Treat Williams, Chris McNally, Marci T. House, Jason Schombing, Paige McCulloch, Duncan Minett. La regia è di Tibor Takacs.

Le riprese si sono svolte in parte a New York e in parte in alcuni piccoli centri della periferia americana. La pellicola è di genere sentimentale, ha la durata di un’ora e mezza, è una produzione americana del 2017. Il titolo originale è Rocky Mountain Christmas e Tv8 lo trasmette in prima visione assoluta per l’Italia.

Natale a Rocky Mountain – trama del film in onda su Tv8

La trama è incentrata su una giovane donna Sarah Davis, una interior designer di New York abbastanza nota nel suo ambiente. La giovane ha subito recentemente una grave delusione d’amore. Il suo legame sentimentale con un giovane collega si è improvvisamente spezzato e non per colpa sua.

Proprio per cercare di riprendersi, decide di andare in campagna da uno zio proprietario di un ranch. L’uomo ne aveva più volte invocato l’aiuto perché la fattoria si trova in difficoltà economiche. E lui da solo non riesce a trovare una soluzione per rimetterla in sesto.

Sarah torna dunque al ranch dopo molti anni. L’ultima volta che lo aveva visitato era coincisa con la morte della zia. Successivamente aveva evitato di tornarci e si era completamente dedicata alla sua professione a New York.

Quando arriva al ranch si rende conto delle gravi difficoltà economiche che lei stessa ha difficoltà a gestire. Non immaginava che la situazione fosse arrivata ad un punto quasi di non ritorno.

Il finale del film Natale a Rocky Mountain su Tv8

La parte finale del film tv prelude all’happy ending, ma in una maniera completamente inaspettata. Un giorno Sarah Devis vieni a sapere che arriverà al ranch Graham, un attore hollywoodiano di grande fama che dovrà studiare la location per ambientarvi il suo prossimo film. Graham anticipa che il suo soggiorno durerà abbastanza a lungo. E ha chiesto una guida per poter visitare i dintorni e scegliere le migliori location per il film.

È proprio durante questo periodo che Sarah e Graham cominciano a trascorrere molto tempo insieme. I due lentamente si ritrovano ad essere amici e, ad un certo punto, si rendono conto che il loro legame sta andando al di là della semplice amicizia.

Una curiosità sul film

Il titolo del film in lingua originale è analogo a quello di un album natalizio di John Denver pubblicato nel 1975. Il titolo della pubblicazione discografica è proprio Rocky Mountain Christmas.