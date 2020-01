Ascolti Tv sabato 25 gennaio 2020. Ancora gradimento record per C’è posta per te. Chiuso il primo ciclo del 2020 di Meraviglie – la penisola dei tesori al 17.2%. Ecco nel dettaglio il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 25 gennaio 2020, il prime time

Su Rai 1 Meraviglie – La Penisola dei tesori ha ottenuto 3.677.000 telespettatori con 17.2%

Su Rai 2 FBI è stato seguito da 1.287.000 persone con 5.5%

Su Rai 3 Remember ha raggiunto 989.000 spettatori con 4.4%

Su Canale 5 C’è Posta per Te ha catturato 5.766.000 spettatori con 30.3%

Su Rete 4 Il Viaggio di Fanny convince 746.000 telespettatori con 3.4%

Su Italia 1 Bigfoot Junior ha intrattenuto 1.173.000 telespettatori con 5.1%

Su La 7 Suspect – Presunto Colpevole ha registrato 530.000 persone con 2.4%

Su TV8 La Fabbrica dei Biscotti ha coinvolto 377.000 spettatori con 1.7%

Su NOVE Clandestino ha raccolto 262.000 telespettatori con 1.2%

Ascolti Tv sabato 25 gennaio 2020, la fascia preserale Avanti un altro! sotto il 20% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.424.000 con 19.6%. Il game 4.944.000 con 24.6% Su Rai 2 NCIS New Orleans ha raccolto 619.000 persone con 3.3% Su Rai 3 Blob sigla 950.000 telespettatori con 4.4% Su Canale 5 Avanti il Primo! 2.885.000 con 16.7%. Avanti un Altro! 3.864.000 con 19.5% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 981.000 spettatori con 4.5% Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha totalizzato 689.000 persone con 3.8% Ascolti Tv sabato 25 gennaio 2020, l’access prime time Bene Soliti ignoti con il 22.3% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno 5.203.000 telespettatori con 22.3%. Su Rai 3 Le Parole della Settimana è scelto da 1.686.000 persone con 7.2% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.410.000 con 18.9% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.153.000 con 5.1% e 1.193.000 con 5.1% Su Italia 1 CSI Miami: 997.000 spettatori con 4.2% Su La 7 Uozzap! Classic ha avuto un seguito di 513.000 spettatori con 2.2% Su TV8 4 Ristoranti sigla 563.000 telespettatori con 2.4%

Ascolti Tv daytime mattutino

Oltre il 22% UnoMattina in famiglia

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia 1.574.000 telespettatori con 22.1%

Su Rai 3 Timeline Focus 371.000 con 5%

Su Canale 5 Forum ha raggiunto 1.321.000 telespettatori con 12.4%.

Su Rete 4 Sempre Verde 318.000 persone con 1.8%

Su Italia 1 Giù in 60 secondi ha ottenuto 346.000 telespettatori con 3.3%.

Su La 7 Omnibus 260.000 con 4.4%. News: 118.000 con 3.6% e nel Dibattito 286.000 con 4.1%

Ascolti Tv day time pomeridiano

Per un pugno di libri al 4.5%

Su Rai 1 Italia Sì: 1.742.000 con 12.2% e 2.161.000 con 13.7%

Su Rai 2 Dribbling ha raccolto 437.000 persone con 2.5%

Su Rai 3 Tv Talk: 1.333.000 con 8.9%. Per un Pugno di Libri: 727.000 con 4.5%

Su Canale 5 Verissimo 2.658.000 con 18.7% e 2.675.000 con 17.7%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è seguito da 1.137.000 spettatori con 6.7%

Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare: 293.000 spettatori con 1.9%.

Ascolti Tv seconda serata

Io e te di notte si ferma al 7.1%

Su Rai 1 Io e Te di Notte è scelto da 761.000 spettatori con 7.1%

Su Rai 2 Tg2 Dossier interessa 377.000 telespettatori con 2.6%.

Su Canale 5 Speciale Tg5 ha informato 981.000 spettatori con 15.4%

Su Rete 4 Il Debito è stato seguito da 233.000 spettatori con 2.2%.