Nuovo appuntamento oggi domenica 26 gennaio con Live non è la D’Urso. La puntata va in onda in prima serata su Canale 5 e si protrae fino ad oltre l’una di notte.

La novità che la conduttrice riserva ai suoi telespettatori è la presenza di Luigi Favoloso. L’ex compagno di Nina Moric, a 29 giorni dalla presunta scomparsa, torna in video e si lascia intervistare dalla padrona di casa. Ci si augura che l’ex concorrente del Gf vip 4 dia una spiegazione plausibile e credibile del suo allontanamento e del ritorno.

Live non è la D’Urso 26 gennaio Luigi Favoloso ospite della puntata

Barbara D’Urso ha anticipato che oggi, Luigi Favoloso sarà ospite della puntata del programma. Dopo 29 giorni dalla strana scomparsa, Luigi Mario Favoloso si ripresenta in pubblico. Ed affronta le cinque sfere all’interno delle quali ci sono personaggi che gli faranno domande e pretenderanno una spiegazione del suo singolare comportamento.

Ricordiamo che solo due settimana fa, Nina Moric, la ex compagna del modello, era stata ospite di Domenica live ed aveva reso alla D’Urso rivelazioni gravi. Aveva, infatti accusato Favoloso di aver usato violenza nei suoi confronti e anche nei confronti del figlio Carlos avuto dalla Moric con Fabrizio Corona.

Inoltre il padre di Favoloso era stato ospite di una puntata di Domenica live ed aveva dato la sua testimonianza sulla scomparsa del figlio.

Ecco le sue parole: L’ho visto l’ultima volta a Natale. Mi aveva detto che aveva litigato con Nina definitivamente e che voleva fare un viaggio da solo, voleva rilassarsi. Mi è sembrato demoralizzato, sembrava mi volesse dire qualche cosa, dirmi il motivo, però non l’ha fatto. Non so dove sia, ma non mi sono mai preoccupato”.

Della scomparsa di Favoloso si era occupato, in una puntata, anche Chi l’ha visto? Insomma c’era stato molto clamore intorno al caso che aveva mobilitato molte altre trasmissioni televisive oltre quelle della D’Urso.

Live non è la D’Urso 26 gennaio – Vittorio Cecchi Gori alla macchina della verità

In questa puntata Vittorio Cecchi Gori si sottopone alla macchina della verità. L’ex consorte della Rusic e padre dei due figli avuti dalla ex moglie,ha accettato questo confronto per dimostrare la sua buona fede. Tutto nasce in seguito all’acceso confronto tra Rita Rusic e Valeria Marini, avvenuto nella casa del Gf vip 4.

Insomma anche questa volta la D’Urso cavalca il reality in versione celebrities e cerca di catturare il pubblico. E’, però, davvero malinconico, constatare come un grande produttore abbia potuto accettare di finire in un reality. Ed è altrettanto doloroso constatare che la Rusic vi abbia partecipato.

Gli altri ospiti della puntata

Barbara d’Urso accoglierà, tra gli altri ospiti, Paola Barale. Anche per lei è prevista la sfida con i 5 ospiti seduti nelle sfere del programma.

E ancora, in studio, Ivan Gonzalez affronterà faccia a faccia Paola Caruso.

Infine,la conduttrice raccoglie la confessione della cantante Gerardina Trovato: «Vogliono farmi interdire, vivo con 80 euro al mese».

Nella trasmissione è centrale il ruolo del pubblico a casa che potrà esprimere il “Live Sentiment” delle storie raccontate in studio attraverso l’APP e il sito di Mediaset Play (www.live.mediasetplay.it).