Ascolti Tv lunedì 3 febbraio 2020. L’ultima puntata di La guerra è finita si ferma al 18%. La puntata del GF vip 4 ha raggiunto il 19.3%. Bene gli ascolti di Quarta Repubblica su Retequattro. Ecco, nei dettagli quanto è accaduto.

Ascolti Tv lunedì 3 febbraio 2020, il prime time

Su Rai 1 La Guerra è Finita ha conquistato 4.071.000 con 18%

Su Rai 2 9-1-1 ha interessato 1.297.000 persone con 5.6%

Su Rai 3 PresaDiretta ha interessato 1.446.000 spettatori con 5.9%

Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raggiunto 3.282.000 spettatori con 19.3%

Su Rete 4 Quarta Repubblica totalizza 962.000 spettatori con 5%

Su Italia 1 A Quiet Place – Un Posto tranquillo ha ottenuto 898.000 ascoltatori con 3.7%

Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare: 608.000 spettatori con 2.8%

Su TV8 Rocky IV ha raggiunto 709.000 telespettatori con 2.9%

Su NOVE Little Big Italy ha catturato 515.000 spettatori con 2%

Ascolti Tv lunedì 3 febbraio 2020, l’access prime time Bene PrimaFestival Su Rai 1 PrimaFestival: 4.696.000 con 18%. Soliti Ignoti – Il Ritorno: 5.337.000 con 19.9%. Su Rai 2 Tg2 Post: 1.021.000 spettatori con 3.8% Su Rai 3 Nuovi Eroi: 1.367.000 con 5.4%. Un Posto al Sole 1.728.000 con 6.5% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.861.000 telespettatori con 18.1% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.509.000 con 5.8% 1.168.000 con 4.3%. Su Italia 1 SI Miami ha registrato 1.251.000 spettatori con il 4.7%. Su La 7 Otto e Mezzo: 1.912.000 con 7.2%. Su TV8 Guess my Age: 676.000 telespettatori con il 2.5%. Su NOVE Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 369.000 con 1.4%.

Ascolti Tv lunedì 3 febbraio 2020, day time pomeridiano

La vita in diretta non brilla nonostante l’impegno massiccio per Sanremo 2020

Su Rai 1 Vieni da Me: 1.815.000 con 13%. Il Paradiso delle Signore: 1.756.000 con 15.6%. La Vita in Diretta 1.766.000 con 13.6% 1.815.000 con 13%.1.756.000 con 15.6%.1.766.000 con 13.6%

Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 696.000 persone con 5.3%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 2.060.000 con 16.8% e 2.353.000 con 17.1%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 1.062.000 spettatori con 7.5%.

Ascolti Tv lunedì seconda serata

Povera Italia al 3.2%

Su Rai 1 Tg1 – Fabrizio De Andrè 1.029.000 spettatori con 9.4%

Su Rai 2 Povera Patria: 311.000 spettatori con 3.2%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte sigla 462.000 spettatori con 5.1%

Su Canale 5 Grande Fratello Vip Night: 1.320.000 con 25.8%