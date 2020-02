I tv movie de Il Commissario Montalbano 2020 vanno in onda a partire da marzo per tre appuntamenti consecutivi.

La prima novità è rappresentata dal numero crescente dei film tv: a breve Salvo Montalbano sarà protagonista di tre nuove vicende, su Rai 1, e non più due come in passato.

Vi anticipiamo i titoli dei romanzi e dei racconti di Andrea Camilleri che sono diventati film televisivi.

I titoli dei tre nuovi tv movie

I titoli dei tre nuovi Tv movie sono: “Il metodo Catalanotti“, “La rete di protezione” e “Salvo amato, Livia mia“.

I primi due titoli sono la trasposizione televisiva degli omonimi romanzi dello scrittore siciliano. Invece “Salvo amato, Livia mia” è tratto da una serie di racconti di Camilleri che sono stati riadattati per il piccolo schermo.

Le riprese sono iniziate nella tarda primavera del 2019.

I luoghi di Montalbano sono sempre i medesimi. La città immaginaria di Vigata dove Camilleri ha ambientato le storie del suo commissario viene sempre ricostruita tra Porto Empedocle (città natale di Camilleri in provincia di Agrigento) e Ragusa.

Una curiosità: nel 2003 l’amministrazione comunale di Porto Empedocle, per onorare il suo illustre cittadino e ringraziarlo della celebrità derivata dal successo letterario e televisivo, ha apposto sui cartelli turistici accanto al nome di Porto Empedocle quello di Vigata. Purtroppo nel 2009 questa decisione è stata revocata. Ma tutti oramai sanno che Porto Empedocle è proprio Vigata.

Il metodo Catalanotti – trama

Ecco la trama de Il metodo Catalanotti. Salvo Montalbano è chiamato ad una nuova indagine. Deve occuparsi di Carmelo Catalanotti, un uomo che ha sempre avuto in tutta la sua vita una grande passione per il teatro. Per questo motivo dedica il tempo libero alla regia di drammi borghesi.

Catalanotti fa parte di una compagnia di teatro amatoriale e subito si rivela una figura complessa, artista e usuraio insieme. Inoltre, come regista, sperimenta un metodo di recitazione traumatico.

Montalbano viene coinvolto nell’indagine dalla nuova responsabile della sezione scientifica, una professionista di grande appeal che subito avrà sul commissario un potere molto forte.Livia è lontana e il commissario si abbandona ad un sentimento particolare.

Naturalmente per trovare la chiave del giallo e quindi la soluzione del mistero, Salvo Montalbano dovrà entrare nella vita del teatro.

La bellezza di questo testo è che Camilleri crea continuamente storie e personaggi di grande spessore che fanno parte del mondo teatrale e che lui stesso far recitare dietro le quinte di una rappresentazione di cui è regista unico.

Montalbano 2020 – La rete di protezione – trama

È il penultimo romanzo creato da Andrea Camilleri. Con grande sorpresa dei lettori e anche dei telespettatori, Camilleri si immerge nel mondo dei social in cui farà muovere il suo commissario.

Siamo a Vigata. Il piccolo centro è in fibrillazione per l’arrivo di una troupe della televisione svedese. Vigata infatti diventa il set di una fiction. Tutto il piccolo centro viene coinvolto e persino il commissariato di Vigata avrà un ruolo. Purtroppo molto presto ci si accorge che la sede dove opera Montalbano potrebbe diventare un salone da ballo.

La cittadina è percorsa da un grande fermento perché stanno arrivando le attrici svedesi precedute da una fama di grande bellezza, al punto da mettere in crisi molte unioni familiari. In questo contesto si inserisce una vicenda che coinvolgerà totalmente il commissario.

Montalbano 2020 – Salvo amato, Livia mia – trama

Come vi abbiamo anticipato, Salvo amato, Livia mia è tratto da una serie di racconti. In uno scambio di lettere con la partner,Salvo Montalbano riuscirà a risolvere a distanza l’omicidio di una carissima amica della sua compagna Livia. In effetti questo racconto è ispirato all’assassinio di Simonetta Ferrero avvenuto nel 1971 e denominato dalle cronache del tempo come “il delitto della Cattolica“.

Una giovane donna fu uccisa il 24 luglio del 1971 all’interno dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il caso nella realtà è rimasto irrisolto.