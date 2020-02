Ascolti Tv mercoledì 5 febbraio 2020. Crescono gli ascolti per il Festival di Sanremo che, nella seconda serata raggiunge il 53.3% di share. Crolla Chi l’ha visto, uno dei pochi programmi che ha resistito in video.

Su Italia 1 il film Auguri per la tua morte ha registrato 867.000 telespettatori con 3.27%.

Su TV8 Italia’s Got Talent – Best Of sigla 517.000 spettatori con 2.08%.