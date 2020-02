Seconda serata, mercoledì 5 febbraio, del Festival di Sanremo 2020 con i look proposti da artisti e ospiti. La nostra esperta di Costume e Moda, Giovanna Silvestri, analizza gli outfit dei partecipanti al secondo appuntamento della kermesse canora.

Sanremo 2020 look seconda serata 5 febbraio – i nostri giudizi

Primo look della seconda serata analizzato è quello di Amadeus che indossa lo smoking con lo stesso stile, cambia solo il colore bronzo.

Cerca Fiorello il quale si è vestito da Maria De Filippi, un vero spasso, con la parrucca colore biondo platino. E’un misto tra Boris Johnson, come detto dallo stesso Fiorello e una vecchia bidella con il suo grembiule nero, colletto e polsini bianchi.

Amadeus presenta la prima coppia in sfida delle nuove proposte di Sanremo giovani.

Gabriella Martinelli e Lula contro Fasma.

Per primi si esibiscono Martinelli e Lula con Gigante D’acciaio.

La prima indossa un giubbino di pelle con borchie di pietre nere e jeans stesso colore, capelli ricci rossi, mi sembra una ragazza un po’ vecchia… uscita dagli anni 80.

Lula veste con un sopra argentato con cappuccio, pantaloni neri al ginocchio e stivali, è molto Rocchettara.

Per secondo Canta Fasma con “Per Sentirmi Vivo”

Ha un soprabito principe di Galles con toni di grigio e nero, copre una mise completamente nera, beh… mi sembra che tra i giovani sia il più elegante. Passa alla semifinale.

Si esibiscono altri due giovani.

Canta per primo Marco Senteri con Billy Blu.

Veste con giacca smoking nera, revers gialli e questo colore è ripreso sul pantalone con due strisce, in più le bretelle sono gialle e sul colletto a pistagna c’è un trafilo che lo rifinisce. E’ troppo questo Non posso dire che sia elegante.

Matteo Fausini con Nel Bene Nel male. Vestito pacato, colori tranquilli sul beige sabbia, giubbino pelle, maglia e pantaloni grigi.

Arriva Carlotta Mantovan la moglie di Fabrizio Frizzi, per commemorare il giorno del compleanno del conduttore venuto a mancare a marzo 2018. Stupenda in abito cole beige delicato

Fiorello scende dalla scala, in basso, lo aspettano i ballerini che si esibiscono in una coreografia e insieme eseguono una performance.

Il balletto indossa un pantalone similpelle e canotte nere mentre i ballerini sopra indossano giubbini.

Fiorello indossa una giacca smoking doppiopetto rosso scuro di velluto, molto bella, camicia bianca e papillon stesso colore della giacca.

Arriva Amadeus e insieme salutano l’orchestra con il maestro De Amicis, ho intravisto una mise di paillettes blu sulle donne e giacca smoking per gli uomini. Poi Fiorello improvvisa una canzone Sanremese con il coro… è un vero mattatore.

Sanremo 2020 look seconda serata 5 febbraio – i Big in gara

Inizia la gara dei big con Piero Pelù con Gigante.

Solito look Rock, camicia nera gilet tipo vinile e pantalone uguale, lui è così sempre, allo stesso modo da anni con qualche catena in più.

Le due ospiti giornaliste del Tg Uno, scendono le scale.

Laura Chimenti ed Emma D’Aquino sono belle davvero. Emma indossa un abito lungo chiaro di Antonio Grimaldi, ricamato in modo moderno, veramente raffinato.

Laura Chimenti, ha sempre un abito lungo, di Sylvio Giardina, nero di velluto ha intarsi chiari e nel sotto dell’abito finisce completamente chiaro di georgette, stile Napoleonico. Sono elegantissime ambedue.

Elettra Lamborghini, che canta “Musica”

è vestita come una brasiliana carioca, tuta ghiaccio completamente ricoperta da micro strass e con una manica avvolta da piume stesso colore, anche nella metà gamba in basso ci sono balze di piume idem. Questo look non le sta bene per niente, rende troppo evidente le forme e… lei ne ha.

Fiorello con Amadeus, tra il pubblico trovano il campione di tennis il fuoriclasse, Novak Djokovic, elegante in smoking nero.

Canta Enrico Nigiotti, con Baciami Adesso, indossa una giacca smoking fondo nero con delle righe verticali di Strass Crystal sul Total Black. Mi piace il suo outfit, finalmente elegante da serata importante. Solo un tantino lo ingrossa.

Presenta Sabrina Salerno, ha un abito nero lurex con uno spacco vertiginoso sulla coscia sinistra, alla Gessica Rabbit

Sanremo 2020 look altri artisti in gara

Levante con Tikibombom

Indossa un due pezzi rosa formato da un top reggiseno e gonna lunghette con uno spacco avanti. Stile giusto per lei consapevole di non essere molto alta, comunque risalta molto il suo carnato e i suoi capelli neri, mi piace è very cool.

Tutti insieme presentano il prossimo gruppo musicale,

Pinguini Tattici Nucleari cantano Ringo Starr.

Sono molto carini, con i loro completini neri, la camicetta e le scarpe da ginnastica bianche. Appaiono pieni di energia.

Arrivano insieme due ospiti eccezionali, Tiziano Ferro e Massimo Ranieri, cantano insieme “Perdere l’amore” questa sera Ferro indossa uno smoking marrone e Ranieri Blu con la camicia sottostante di seta bluette. Tiziano Ferro, come si muove la giacca, gli tira tanto sulle spalle e alla manica in alto.

Il turno di Tosca, con la canzone Ho Amato Tutto.

In smoking nero e i capelli pettinati con onde attaccate alla nuca, stile anni 30, però il parrucchiere non li ha saputi fare e poi… le mollette scure sui capelli biondi non si possono vedere.

Amadeus presenta i Ricchi e Poveri al completo.

Gli uomini sono in smoking uno con giacca bordeaux, l’altro bluette revers neri, Marina Occhiena indossa una tuta in shantung salmone e sopra una giacca elegante stesso colore, Angela Brambati è in smoking bianco, il quartetto è elegante ma datato.

Amadeus si è cambiato la giacca smoking, ora è dorata con il revers nero a lancia.

Annuncia Zucchero, il quale si presenta in stile Caballeros spagnolo con cappello grigio a falda larga, la giacca è fondo nero, sopra sono ricamate delle rose colorate. E’ accompagnato da due coriste vestite con turbante in testa bluette, la band non ha uno stile definito.

Le tre signore della seconda serata sono cambiate di abito,

Chimenti in largo nero di tulle plumetis e sulle spalle dietro al collo si alza la corolla di tulle sembra un vestito di una sorellastra di Biancaneve. Sabrina Salerno indossa uno smoking bianco che le dona particolarmente, infine la terza, Emma D’Aquino la quale indossa un abito grigio perla fasciato, mono spalla fatto di organza, dove si allungano a ricamo sul la parte trasparente Swarovski, bello davvero.

Canta Francesco Gabbani, interpreta Viceversa indossa uno smoking nero di tessuto rasatello matelassé, nota d’eccezione i calzini fuxia che sono molto in evidenza.

Le tre conduttrici presentano Paolo Jannacci che intona, Voglio Parlarti Adesso. Anche Jannacci veste uno smoking blu con revers sciallato nero, è abbastanza elegante.

Amadeus chiama l’ospite Gigi D’Alessio, in smoking nero matelassé anche lui. Questi uomini vestono quasi tutti in nero e con lo stesso stile.

Amadeus chiama di nuovo Emma d’Aquino e Laura Chimenti cambiate di abito, questi abiti mi piacciono meno,

Emma è con il maglioncino lavorato a maglia larga dorata che poggia sul punto seno, copre la parte superiore di un abito lungo chiaro, il davanti della gonna dell’abito è sfogliato a strati, mi dispiace… ma non le dona. Laura Chimenti indossa un abito con il corpetto lavorato con lo stesso tessuto chiffon rosa antico che lascia le spalle scoperte, mentre la gonna è sempre di chiffon rosa ma larga, lo vedo un po’ vecchio stile.

Canta Rancore, con Eden, vestito di nero in camicia nera larga con disegni che sembrano applicati, pantaloni ugualmente neri. Berretto in testa stesso colore. Che dire… non ha un’identità precisa.

Tiziano Ferro, torna cambiato in smoking blu tipo rasatello camicia e cravatta stesso colore. Questo outfit è migliore.

10° concorrente in gara, Junior Cally, che canta No Grazie

Sullo smoking nero ha messo una cintura stesso colore con le bretelle, può essere uno stile suo, però… sulla giacca che indossa non ci azzecca niente. All’insegna del devo essere diverso.

Torna Sabrina cambiata in smoking pantalone rosso, la giacca è di paillettes. Proprio bella… gli anni non sono passati per lei.

Canta Giordana Angi, “Come mia madre”

Giordana è rimasta da Amici, poiché il look non è cambiato.

Canta Michele Zarrillo, Nell’estasi e Nel Fango.

Indossa un abito smoking blu, revers piccole lance alte, l’abito è bello, però sono tutti uguali.

Finisce la seconda serata con il tabellone della classifica.

A domani sera con i nostri giudizi.