Ascolti Tv domenica 9 febbraio 2020. I programmi su Sanremo continuano a interessare il pubblico. Da segnalare il record per Domenica in nella versione speciale dal palcoscenico dell’Ariston. Cala la seconda puntata di Come una madre su Rai 1. Live non è la D’Urso con Morgan ospite svetta al 16.7% di share. Crolla Enjoy su Italia 1. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel.

Ascolti Tv domenica 9 febbraio 2020, il prime time

Su Rai 1 Come una Madre ha registrato 5.034.000 telespettatori con 19.9%

Su Rai 2 Che Tempo Che Fa: 2.245.000 con 8.6%. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo: 1.975.000 con 10.5%

Su Rai 3 Amore Criminale ha coinvolto 1.114.000 spettatori con 4.7%.

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto 2.748.000 persone con 16.7%

Su Rete 4 Survivor è scelto da 567.000 telespettatori con 2.3%

Su Italia 1 Enjoy ha intrattenuto 723.000 telespettatori con 3.1%

Su La 7 Non è L’Arena ha interessato 953.000 persone con il 4.6%.

Su TV8 Quattro Hotel è seguito da 388.000 spettatori con 1.7%

Su NOVE Camionisti in Trattoria: 302.000 con 1.1% e 185.000 con 0.8%

Ascolti Tv domenica 9 febbraio 2020, Access Prime Time Ottimo risultato per DietroFestival Su Rai 1 DietroFestival ha raggiunto 6.125.000 spettatori con 22.9% Su Rai 3 Grande Amore ha interessato 1.153.000 persone con 4.3% di share. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha siglato 3.194.000 spettatori con 11.9% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 964.000 con 3.7% e 819.000 con 3.7%, Su Italia 1 CSI Miami ha totalizzato 1.169.000 persone con 4.4% Ascolti Tv domenica 9 febbraio 2020, la fascia preserale Che tempo che farà al 5.3%. Cala Avanti un altro Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 4.594.000 con 22.9%. L’Eredità 5.843.000 con 25.9% Su Rai 2 Che Tempo Che Farà sigla 1.271.000 telespettatori con 5.3% Su Rai 3 Blob ha registrato 1.041.000 telespettatori con 4.2% Su Canale 5 Avanti il Primo: 2.554.000 con 13%. Avanti un Altro 3.778.000 con 17% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha coinvolto 935.000 telespettatori con 3.9%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 706.000 telespettatori con 2.9%. Su La 7 Josephine, Ange Gardien: 276.000 telespettatori con 1.4%.

Ascolti Tv domenica fascia notturna e daytime mattutino

Dopo le due di notte la finale di Sanremo raggiunge l’80.1% di share. Boom anche per UnaMattina in famiglia.

Su Rai 1: Festival di Sanremo 2020 dalle 2 alle 2.37: 6.562.000 con 80.1%.Uno Mattina in Famiglia: 1.230.000 con 32.6% e 2.845.000 con 36.7%

Su Rai 2 La Settimana Ventura: 968.000 spettatori con 7.2%

Su Rai 3 Domenica Geo: 339.000 telespettatori con 4% di share.

Su Canale 5 Melaverde 1.846.000 persone con 13.8%

Su La 7 Omnibus realizza 203.000 telespettatori con 3.4% di share.

Ascolti Tv domenica day time pomeridiano

Record di ascolti per Domenica in dall’Ariston.

Su Rai 1 Domenica In: 6.017.000 con 33.8%, 5.075.000 con 30.1% e 5.024.000 con 28.7% nella terza parte.

Su Rai 2 Quelli Che: 1.051000 con 5.9%. Quelli che il Calcio: 1.165.000 spettatori con 6.9%

Su Rai 3 Mezz’ora in Più: 1.163.000 con 6.7%. Kilimangiaro: 910.000 con 5.4% e 1.506.000 con 8.5%.

Su Canale 5 Domenica Vintage ha convinto 1.136.000 spettatori con 6.5%

Su Rete 4 Il film Testamento di sangue: 503.000 telespettatori con 2.84%.

Su Italia 1 E-Planet ha registrato 583.000 telespettatori con 3.2%

Ascolti Tv domenica seconda serata

La notte degli Oscar al 2% su Tv8

Su Rai 1 Speciale Tg1: 1.736.000 con 11.9%

Su Rai 2 La Domenica Sportiva: 934.000 con 9%. L’Altra Ds: 255.000 con 5.2%

Su Rai 3 Sopravvissute è scelto da 340.000 spettatori con 4%

Su Canale 5 TG5 Notte ha informato 552.000 spettatori con 14.3%

Su Rete 4 Pressing Serie A è seguito da 482.000 sportivi con 4.2%

Su Italia 1 American Pie – Il Matrimonio: 252.000 con 2.8% 252.000 con 2.8%