La madre di Morgan ha chiamato in diretta Vieni da me ed ha difeso il figlio dalle accuse che i commentatori in studio gli stavano muovendo.

E’ accaduto nella puntata del talk show di lunedì 10 febbraio. Nel corso di tutto il programma ha tenuto banco la lite tra Morgan e Bugo avvenuta nel corso della quarta serata di Sanremo 2020. Il fatto ha determinato l’esclusione della coppia dalla gara.Ma da quel momento il diverbio è stato letteralmente fagocitato da tutti i programmi, anche della concorrenza Mediaset.

Vieni da me la madre di Morgan telefona alla Balivo e difende il figlio

Mancava solo un minuto alla fine della puntata di Vieni da me e la madre di Morgan chiama in diretta. La signora aveva assistito alla discussione sul figlio. E aveva anche notato che tutti avevano mosso critiche feroci al cantante. Critiche mitigate dalla stessa Balivo.Ad un certo punto la conduttrice esclama:

Abbiamo una telefonata. E’ la signora Luciana, madre di Morgan. Signora sono Caterina buon pomeriggio lei è in diretta su Rai 1.

Ma la linea non consente alla signora di parlare. Perciò la Balivo dice ai suoi collaboratori dietro le quinte: Provate a chiamarla. E quando siate pronti mi avvertite.

Quando la linea telefonica viene ripristinata, la madre di Morgan chiede di parlare.

Grazie Le lascio la la parola non sapevamo di questa telefonata. Mancano 60 secondi alla chiusura prego signora. Sì signora prego cosa vuole dirci.

Vieni da me la signora Luciana ospite domani

La signora Luciana dice: volevo ringraziarla per il suo comportamento perchè durante la discussione è stata l’unica a difendere mio figlio. Però io da mamma, sono dispiaciuta. Certo Marco ha fatto degli errori, ma lo ho fatto solo per amore della musica. Tutte le volte mi sono sempre comportata da mamma con lui, nel senso che l’ho sgridato dicendogli sempre quello che va bene quello che non va bene. Ma io so che lui ama tanto la musica e ha fatto tutto per questa passione. Ama i musicisti classici anche se è stato un po’ birichino.

Io la ringrazio per aver preso la sua difesa, perché è stata l’unica a prendere la parte di mio figlio rispetto a tutti quanti gli altri soprattutto quel signore con la giacca damascata. E quell’altro con il ciuffo (nrd si riferiva a Francesco Facchinetti). E non mi è piaciuto quel direttore d’orchestra che non ha speso una parola per mio figlio.

Il tempo è finito. E Caterina Balivo deve lasciare la linea ai programmi della rete. Così invita la signora Luciana in studio quando vuole. Anche per il giorno successivo.