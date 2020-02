Ascolti Tv domenica 16 febbraio 2020. Si conclude la serie Come una madre. Live Non è la D’Urso ha ospitato Morgan. Inoltre Non è l’Arena ha introdotto la parte iniziale dal titolo Prima pagina. Ecco nei dettagli quanto ha decretato l’Auditel per i programmi di ieri.

Ascolti Tv domenica 16 febbraio 2020, il prime time

Su Rai 1 Come una Madre ha raggiunto 5.052.000 spettatori con 20.7%

Su Rai 2 Che Tempo che Fa: 2.113.000 con 8.3. Il Tavolo: 1.710.000 con 9,45%.

Su Rai 3 Amore Criminale ha ottenuto 1.159.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%

Su Canale 5 Live Non è la D’Urso: 2.962.000 con 11.1% con Morgan e 2.368.000 con 14.9% dalle 21.58 all’1.25.

Su Rete 4 Sully è visto da 764.000 spettatori con 3.1% di share.

Su Italia 1 Il Mistero dei Templari – National Treasure: 1.374.000 con il 5.9%

Su La 7 Non è l’Arena: 1.156.000 con 4.4% in Prima Pagina e 964.000 con 5.5%

Su TV8 Bruno Barbieri – 4 Hotel è seguito da 356.000 spettatori con 1.5%

Su NOVE Camionisti in Trattoria: 322.000 spettatori con 1.2%

Ascolti Tv domenica 16 febbraio 2020, la fascia preserale Grande amore sotto il 4% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno: 5.576.000 con 21,09% Su Rai 3 Grande amore 910.000 con 3.5% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 3.308.000 telespettatori con 12.5%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.167.000 con 4,54% e 967.000 con 3,64%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 1.233.000 telespettatori con 4.8%. Ascolti Tv domenica, day time mattutino Sempre al 4% La Settimana Ventura Su Rai 1 Santa Messa: 1.603.000 telespettatori con 17.4%. Su Rai 2 La settimana Ventura ha registrato 526.000 telespettatori con 4,11%. Su Rai 3 Il posto giusto 317.000 persone con 1,84%. Su Canale 5 Melaverde ha ottenuto 2.063.000 telespettatori con 16%%. Su Rete 4 Colombo ha ottenuto 368.000 telespettatori con 2.3%. Su La 7 Camera con vista 225.000 con 2.7%. Ascolti Tv domenica 2020, daytime pomeridiaano

Boom di ascolti per Domenica in

Su Rai 1 Domenica In: 3.818.000 con 22.6% e 3.143.000 con 20.2% Da Noi – A Ruota Libera: 2.320.000 con 14.2%

Su Rai 2 Quelli che Aspettano: 1.059.000 con 6.3% e Quelli che il Calcio: 1.248.000 con 8.1%

Su Rai 3 Mezz’ora in Più è stato scelto da 977.000 spettatori con 6%

Su Canale 5 Domenica Live 2.388.000 con 14,85%

Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 485.000 spettatori con 2.9%

Su Italia 1 E-Planet ha registrato 658.000 telespettatori con 8.2%

Su La 7 La7 Racconta – Coronavirus: 160.000 con 1.1%

Ascolti Tv domenica, seconda serata

La domenica sportiva al 9%

Su Rai 1 Speciale Tg1 – Istria, terra del mio dolore: 715.000 con 5,56%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva: 893.000 telespettatori con 9%.

Su Rai 3 Sopravvissute 397.000 con 3.9%.

Su Rete 4 Pressing Serie A ha registrato 526.000 telespettatori con 4.8%.