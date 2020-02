Ecco le anticipazioni di quanto accade a Uomini e donne nella settimana 17 – 21 febbraio. L’appuntamento è su Canale 5 nel day time pomeridiano con Maria De Filippi.

Uomini e donne – anticipazioni 17 – 21 febbraio

Molte le nuove dinamiche di Uomini e donne che ci sono nelle puntate della nuova settimana, sia per quanto riguarda il trono classico che quello over.

Intanto, andiamo indietro nel tempo. La scorsa settimana c’è stata la presenza in studio di corteggiatrici e corteggiatori usciti in esterna, quindi si parla di Ginevra, la ragazza scelta da Daniele ma uscita anche con Carlo. Le immagini ci portano proprio all’incontro tra quest’ultimo e Ginevra, al laghetto dell’Eur. I due, alla seconda esterna, cominciano a conoscersi.

In studio si affronta l’argomento, a Daniele la cosa non piace. Carlo invece non ha grossi problemi e chiaramente la ragazza gradisce l’affermazione del primo che rispondendo a Maria dice che se lei dovesse continuare a vedere Carlo potrebbe decidere di non frequentarla più. Partono le immagini dell’esterna di Daniele e Ginevra, lei lo porta nel posto dove da piccola andava sui pony e i due si concedono una passeggiata a cavallo, poi la chiacchierata nella quale il tronista, per farle capire il suo pensiero, le racconta che da quando ha partecipato al GF potrebbe approfittare con grandi possibilità di successo della sua popolarità tra le ragazze, invece è solo, perché sta cercando quella giusta davvero e se Ginevra fa così allora lei non è quella che sta cercando..

Si passa a Sara e come annunciato Giuseppe è rimasto a casa, Gaetano invece è uscito per la seconda volta in esterna con lei, Sara è molto contenta di come sono andate le cose e dice che con lui sta molto bene, così si opta per un poco impegnativo anche se multiplo bacio a stampo.

In studio Gaetano tesse le lodi della tronista.

Lei ha festeggiato il suo compleanno e Maria sottolinea che c’è chi se lo è ricordato bene, Matteo ci è partito con il treno dal nord, anzi due, Reggio Emilia “Milano e poi Milano-Roma, con un cesto di fiori: le immagini ci raccontano l’invito recapitato alla tronista in albergo: “Ciao sono qui in casona! Ci conosciamo un po’?”. Sara è piacevolmente sorpresa e l’incontro è contraddistinto dal feeling e dai tanti sorrisi e abbracci tra i due.

In studio Sara e Giuseppe riprendono a discutere animatamente, ma sul secondo piovono critiche da molti. Dopo la discussione va in onda l’esterna di Sara e Sonny.

Uomini e donne anticipazioni 17 – 21 febbraio riassunto 11 febbraio

Apertura di puntata con una Tina scoppiettante, che “avverte” Maria: “Oggi sono in vena di follie!”.

Nel secondo filmato, quello detto “lo sfogo”, Gemma è ancora entusiasta e orgogliosa del suo ballo con i ballerini di Amici e del suo spirito giovanile che le consente ancora questo genere di cose.

Oggi Gemma fa il suo ingresso in studio esibendo ampi sorrisi, ma Tina le guasta subito la festa con una serie di battute e attacchi:

A questo punto entra anche Emanuele che si rivolge a Gemma a suon di complimenti. Dopo un nuovo confronto tra quest’ultima e Tina, Maria rivela che ieri sera i due sono usciti insieme e ci sono stati 3 baci, quindi chiede a Gemma che sensazioni abbia provato e se le è piaciuto,

Dopo il ballo, avendo visto Emanuele muoversi in un certo modo, Gemma ironizza: “E meno male che aveva il mal di schiena!” Tina commenta che a Gemma non piacciono gli uomini della sua età ma quelli più giovani.

Emanuele dice a Gemma che la considerazione che aveva di lei non cambia, lei ammette di essere rimasta infastidita dal fatto che lui abbia ballato con Antonella e il pubblico rumoreggia. Quindi continua la discussione finché Emanuele la esorta a chiuderla qui e a non tirarlo più in ballo.

Uomini e donne anticipazioni 17 – 21 febbraio riassunto 12 febbraio

Si riparte con la rottura tra Gemma ed Emanuele dopo che la prima aveva confessato di non essere attratta da lui. La cosa accendeva la discussione tra Tina e Gemma, perché quest’ultima si dichiarava in qualche modo “gelosa” dopo che Emanuele andava a ballare con Antonella anziché con lei. Oggi Tina continua a tuonare contro Gemma che ha un moto di commozione.

Si procede con Simonetta al centro e con l’ingresso di Marcello, soprannominato da Tina “Marcello settebellezze”. Gianni sembra stupito dalla loro frequentazione e non crede troppo all’attrazione di Simonetta nei confronti di Marcello, ma lei lo smentisce.

Ma neanche Samuel le crede e la invita polemicamente a non far perdere tempo alle persone: “Tanto sai già che non ti piace!”. Marcello non la prende bene e polemizza con lui, mentre Sandro, che la stava frequentando, alla luce degli ultimi fatti vorrebbe capire cosa mancasse a lui che non andava. Simonetta non fa giri di parole e gli spiega che è una brava e bella persona ma fisicamente non le piaceva.

Valentina M. e Massimiliano al centro per parlare della loro conoscenza. Sono usciti quattro volte insieme e Tina interviene subito dicendo di non fare come tutti gli altri e raccontare di soli baci tra loro. Massimiliano annuisce e parte dall’inizio, spiegando che insieme a lei il tempo volava e, caso strano per lui, non si stancava mai di stare in sua compagnia, sebbene le litigate non siano mancate. Valentina racconta come andò quando uscì la prima volta con lui e dei suoi abbracci che le danno un senso di protezione. Gianni e Tina vogliono sapere di più e lui confessa: “è ovvio che c’è stato qualcosa!”, Gianni si complimenta per la sincerità e dice che i due gli piacciono come coppia. Quindi via al ballo per Massimiliano e Valentina.

Veronica al centro perché c’è un ragazzo che vuol conoscerla, si chiama Andrea, ha 31 anni, è di Roma e mette in mostra una semplicità non comune a tutti, dice che dietro ai suoi occhi c’è tutto un mondo da scoprire e lui vorrebbe farlo, vuol conoscere una donna più grande di lui, con la D maiuscola, dopo esperienze non esaltanti con ragazze più giovani. Veronica acconsente alla conoscenza e va a ballare con lui, mentre Gianni e Tina dicono di apprezzare la “genuinità” e la positività del ragazzo.

Romolo e Fernanda al centro dello studio accompagnati dal commento di Olga: “Era tanto innamorato…si è consolato subito…”; Tina le replica: “E che doveva fare?”, “Non doveva dire certe cose! Che io sono qui per cercare uno coi soldi!”.

“Maria ho finalmente trovato una donna che mi aggrada!” dice Romolo, la conduttrice esorta lui e Olga a stringersi la mano, ma lei vuole le sue scuse e lui replica “ ma vedi d’annattene!”, “Come non detto!” commenta Maria prima di invitare i due a un ballo in studio.i…

Uomini e donne – riassunto 13 febbraio, la sfilata

Si riparte dalla polemica tra Gemma e Marcello. Oggi c’è il secondo round ma Gemma è intransigente e ferma sulle sue posizioni, Marcello si difende e ribadisce di non capire. Si va oltre e Maria annuncia la sfilata femminile, sul tema “stasera mi dirai di sì!”. La apre Gemma che sfodera un sexy abito nero con spacco su una gamba e grande rosa sul petto…standing ovation del pubblico per lei e Maria lo sottolinea all’indirizzo di una Tina impotente davanti all’evidenza.

Dopo Gemma e’ la volta di Ida, tornata in trasmissione, in abito rosa pallido luccicante sfila invitando sulla passerella il suo amico Gianni. buoni voti ma non eccelsi e qualche frase di lei che fa intendere che la storia con Riccardo potrebbe essere di nuovo in crisi.

Valentina sfila in abito da sposa classico, bianco con velo. Per lei voti molto alti. Anna sceglie un abito corto chiaro e sulle note de “la vie en rose”.

Valentina M. Fa la stessa scelta della sua omonima sfilando in vestito di nozze.

Tocca a Veronica in rosso acceso e guanti bianchi con cartello “voglio una favola! Stasera dimmi di sì”.

Antonella in pantaloni di pelle e giacchino che poi toglie restando con un body sexy. E’ la volta di Alessia in abito nero corto.

Carlotta sfila in vestito rosso fuoco e Roberta ottiene buonissimi voti esibendo con un’ampia scollatura il suo abito azzurro e il suo seno prosperoso.

Intanto Ida piange e Maria le porta dei fazzoletti, Gemma è solidale con lei e fa altrettanto, Gianni le chiede cosa è successo ma lei ora non è la sente di spiegare. Aurora vestita da poliziotta ammanetta Emanuele che si presta volentieri al gioco,

Simonetta nei panni di una cuoca balla il mambo col vassoio in mano. Via alla classifica finale a partire dal terzo posto di Gemma, “accusata” da Tina di essersi imbottita il reggiseno.

Ma Gemma insiste sulla sua ‘innocenza’ e rivendica la completa paternità delle sue grazie. Gli altri piazzamenti: al 5 posto sempre ex aequo Roberta e Arianna, al 4 Anna, al 2 Veronica e al primo la coppia formata dalle due Valentine!

Uomini e donne – riassunto 14 febbraio

Ci sono state delle vere e proprie scintille in studio tra Sara e la nuova arrivata Giovanna Abate: la discussione è dettata dal fatto che le sue ragazze si stanno contendendo lo stesso corteggiatore, Sonny Di Meo.

Nella puntata, la new entry della trasmissione ha deciso di fare un’esterna con il bel ragazzo, spingendosi a fare apprezzamenti piuttosto spinti. Sara invece non è uscita con lei perché dimostra di non fidarsi del giovane. Alla fine Amira accuserà l’altra ragazza di essere un po’ una “gatta morta”, chiudendo così con Sonny.

Inoltre, Sara e Giovanna dimostrano proprio di non sopportarsi. Il corteggiatore è uscito con entrambe le tronista. La Abate criticherà la Amira per essersi alzata quando il ragazzo è entrato in studio in occasione dell’appuntamento al buio. L’altra ragazza risponderà dicendo che aveva notato Alessandro a Temptation Island e di aver chiesto alla redazione di farlo venire al dating show.

Inoltre abbiamo assistito all’esterna tra la Abate e Sonny.