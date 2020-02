Ascolti Tv mercoledì 19 febbraio 2020. Vince la serata con solo il 12.2% Il Milionario di Canale 5. Rai 1 si ferma al 10.7%. Buon esordio per Il Cacciatore 2. E boom di gradimento per Italia’s got talent. Ecco quanto ha decretato l’Auditel per i programmi di ieri.

Ascolti Tv mercoledì 19 febbraio 2020, il prime time

Su Rai 1 C’est la vie – Prendila come viene: 2.399.000 telespettatori con 10.7% di share.

Su Rai 2 Il Cacciatore 2 ha raggiunto 1.796.000 spettatori con 7.5%

Su Rai 3 Chi l’ha Visto? ha coinvolto 2.227.000 persone con 10.3%.

Su Canale 5 Chi vuol essere milionario? ha giocato con 2.251.000 telespettatori con 12.2%

Su Rete 4 #CR4 – La Repubblica delle Donne: 796.000 spettatori con 4.4%

Su Italia 1 ll mistero delle pagine perdute: 1.578.000 telespettatori con 7.2%

Su La 7 Atlantide: 457.000 persone interessate con 2.2%

Su TV8 Italia’s Got Talent ha intrattenuto 1.524.000 persone con 6.6%

Su NOVE L’Assedio ha convinto 323.000 telespettatori con 1.4%

Ascolti Tv mercoledì 19 febbraio 2020, la fascia preserale Non decolla Ieneyeh in questa fascia oraria Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.795.000 con 22.7%. Il game: 5.423.000 con 26.4% Su Rai 2 Blue Bloods ha raccolto 727.000 persone con 3.9% Su Rai 3 Blob sigla 1.100.000 telespettatori con il 4.7% Su Canale 5 Avanti il Primo! 2.848.000 con 17.5%. Avanti un Altro! 4.289.000 con 21.3% di share Su Rete 4 Tempesta D’Amore : 622.000 con 3.9% e 978.000 con 4.3% Su Italia 1 Ieneyeh ha totalizzato 482.000 persone con 2.2% Su La 7 Body of Proof ha siglato 279.000 telespettatori con 1.4% Su TV8 Cuochi d’Italia: 549.000 spettatori con 2.5% Su NOVE Sono le Venti: 216.000 telespettatori con 0.9% Ascolti Tv mercoledì 19 febbraio 2020, l’access prime time Guess my age supera il 3% di share su Tv8 Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.552.000 telespettatori con 20.2%. Su Rai 2 Tg2 Post ha interessato 762.000 telespettatori con 2.8%. Su Rai 3 Nuovi Eroi: 1.268.000 con 5.2%. Un Posto al Sole 1.809.000 con 6.9% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.611.000 spettatori con 17.3% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.382.000 con 5.5% e 1.183.000 con 4.4% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.747.000 persone con 6.6% Su TV8 Guess my Age: 813.000 spettatori con 3.1% di share. Su NOVE Deal with It – Stai al Gioco: 351.000 spettatori con 1.3%.

Ascolti Tv mercoledì, daytime mattutino

La prova del cuoco al 13.7%

Su Rai 1 Storie Italiane 1.050.000 con 19,84% e 1.079.000 con 16,88%. La prova del Cuoco: 1.593.000 con 13.7%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 130.000 persone con 2.3%

Su Rai 3 Agorà convince 463.000 telespettatori con 8.1%

Su Canale 5 Forum: 1.465.000 telespettatori con 16.8%.

Su Rete 4 La signora in giallo 697.000 persone con 4.7%.

Su Italia 1 The Mentalist ha registrato 404.000 telespettatori con 5.1%.

Su La 7 L’Aria che tira 423.000 con 6.5%. L’Aria che tira – Oggi 580.000 con 4.9%.

Ascolti Tv mercoledì, day time pomeridiano

Detto Fatto sprofonda al 3.7%

Su Rai 1 Vieni da Me: 2.004.000 con 14.4%. Il Paradiso delle Signore: 1.869.000 con 16.3%. La Vita in Diretta:1.929.000 con 15.1%

Su Rai 2 Detto Fatto ha registrato 553.000 telespettatori con 3.7%.

Su Rai 3 Geo ha registrato 1.583.000 telespettatori con 11.9%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 1.897.000 con 15.9% e 2.284.000 con 16.6%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 970.000 telespettatori con 6.4%. ha registrato 970.000 telespettatori con 6.4%.

Su La 7 Tagadà: 411.000 spettatori con 3.4%. Tagadoc 158.000 con 1.4%

Su TV8 Vite da Copertina: 169.000 spettatori con 1.3%

Ascolti Tv mercoledì 19 febbraio 2020, seconda serata

Bruno Vespa con Matteo Renzi non va oltre il 13.1%

Su Rai 1 Porta a Porta con Matteo Renzi: 1.181.000 telespettatori con 13.1%.

Su Rai 2 Improvviserai ha registrato 395.000 telespettatori con 2.8%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte ha informato 594.000 telespettatori con 7%.

Su Rete 4 TV Story Superstar ha segnato 177.000 spettatori con 4%