La serie tv Passeggeri Notturni sarà fruibile su RaiPlay a partire da martedì 25 febbraio. Il prodotto è realizzato appositamente per la piattaforma digitale di viale Mazzini ed è una produzione Anele in collaborazione con Rai Fiction.

Passeggeri Notturni serie tv – anticipazioni, curiosità e notizie

La serie tv Passeggeri Notturni è tratta dall’insieme dei racconti di Gianrico Carofiglio i cui titolo sono Passeggeri Notturi e Non esiste saggezza.

Passeggeri Notturni è uno dei prodotti fruibili soltanto su RaiPlay insieme ad altre fiction come ad esempio Il Nido con Giorgio Tirabassi. In questo modo RaiPlay conferma il proprio impegno per trasformarsi in una vera e propria scelta per gli spettatori appassionati di serie televisive. Fa parte di una programmazione dedicata che si affianca ai programmi tradizionali.

Le puntate previste sono 10. Ognuna avrà la durata di 13 minuti adeguandosi così allo standard mini proprio delle piattaforme digitali. È un prodotto inoltre dedicato soprattutto ai nativi digitali che la Rai cerca sempre più di conquistare.

La regia della serie è di Riccardo Grandi. Il genere della vicenda raccontata è una commedia. La produzione è del 2018 e arriva adesso in prima visione su RaiPlay.

Le riprese sono iniziate nel novembre del 2018 a Bari. In particolare i luoghi interessati sono stati il centro città, il lungomare e il Rione Madonella. Ma ci sono stati anche altri set in differenti città della Puglia. La serie è stata presentata nel maggio del 2019 al BiFest, Bari International Film Festival, riscuotendo un discreto successo.

Passeggeri Notturni serie tv – trama

La trama ha come protagonista Enrico, un conduttore radiofonico di un programma di grande successo. L’emittente dove lavora è Radio Futuro. Ed ogni sera i radioascoltatori si sintonizzano sulle sue frequenze per seguire la sua trasmissione di grande successo. A condurla è proprio Enrico (Claudio Gioè). La caratteristica del conduttore che affascina il pubblico è la sua voce avvolgente. Ma nel corso delle puntate Enrico ha dimostrato anche di avere un carisma irresistibile.

Il suo programma rimane on air per circa 2 ore, intrattenendo il pubblico e catturandone l’attenzione. Il suo compito è di raccogliere le storie di chi telefona in diretta. Dopo averle ascoltate e commentate con i protagonisti, sceglie di volta in volta le canzoni più appropriate che fanno da colonna sonora ai racconti.

Chi è Enrico?

Enrico, proprio nel corso della trasmissione da lui presentata, conosce Valeria, una donna misteriosa che cambierà radicalmente la sua vita. Inizia così un vero e proprio racconto psicologico e letterario, unito anche ad un intreccio noir.

Lo scrittore Gianrico Carofiglio ha parlato di una vera e propria sfida televisiva, che questa volta ha un nuovo obiettivo: tenere insieme i suoi racconti, molto eterogenei ma uniti da un filo conduttore in maniera orizzontale.

Il cast della serie tv

Il cast della serie Passeggeri Notturni, con la partecipazione di Gianmarco Tognazzi, è composto dagli attori: