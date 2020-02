Ascolti Tv mercoledì 26 febbraio 2020. Il film di Rai 1 Non è campo vince la serata e supera il Milionario di Gerry Scotti su Canale 5. Ottimo riscontro per Italia’s got talent su Tv8. Male lo Speciale su Rai 2 che ha sostituito la puntata de Il cacciatore 2. Ecco i dettagli.

Ascolti Tv mercoledì 26 febbraio 2020, il prime time

Su Rai 1 Non c’è Campo ha ottenuto 3.513.000 telespettatori con il 14.3%

Su Rai 2 Speciale Camera ha interessato 1.019.000 persone con 3.7%.

Su Rai 3 Chi l’ha Visto? ha raggiunto 2.096.000 spettatori pari con 9.2%.

Su Canale 5 Chi Vuol essere Milionario? ha intrattenuto 2.156.000 spettatori con 11%.

Su Rete 4 La Repubblica delle Donne: 835.000 telespettatori con 3.9% 835.000 telespettatori con 3.9%

Su Italia 1 Alice in Wonderland ha coinvolto 1.430.000 persone con 5.8%

Su La 7 Atlantide – Sindrome cinese: 555.000 spettatori con 2.8%.

Su TV8 Italia’s Got Talent ha intrattenuto 1.580.000 telespettatori con 6.5%

Su NOVE L’Assedio ha convinto 309.000 spettatori con 1.3%

Ascolti Tv mercoledì 26 febbraio 2020, la fascia preserale L’Eredità ritrova la campionessa Benedetta Arpioli e si porta al 25.8% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 4.121.000 con 21.6%. L’Eredità 5.924.000 con 25.8% Su Rai 2 Blue Bloods ha raccolto 872.000 persone con 4.1% Su Rai 3 Blob sigla 1.261.000 telespettatori con 4.9% Su Canale 5 Avanti il Primo! 3.145.000 con 17.2%. Avanti un Altro! 4.552.000 con 20.5% Su Rete 4 Tempesta D’Amore: 655.000 con 3.6% e 952.000 con 3.8% Su Italia 1 Ieneyeh ha totalizzato 636.000 persone con 2.6% Su La 7 Zona rossa ha siglato 216.000 spettatori con 1.1% Su TV8 Cuochi d’Italia: 443.000 persone con 1.8% Su NOVE Sono le Venti: 193.000 spettatori con 0.7% Ascolti Tv mercoledì, l’access prime time Un Posto al Sole si ferma al 6.1% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 5.660.000 telespettatori con 19.8% Su Rai 3 Non ho l’Età: 1.227.000 con 4.6%. Un Posto al Sole 1.729.000 con 6.1% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.716.000 spettatori con 16.5%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.530.000 con 5.6% e 1.263.000 con 4.4% Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.300.000 persone con 4.6% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.818.000 persone con 6.4% Su TV8 Guess my Age: 657.000 spettatori con 2.3%. Su NOVE Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 388.000 persone con 1.4%.

Ascolti Tv mercoledì 26 febbraio 2020, daytime mattutino

Agorà su Rai 3 al 10%

Su Rai 1 Storie Italiane: 1.150.000 con 17% e 1.157.000 con 14.4%

Su Rai 3 Agorà interessa 717.000 spettatori con 10%

Su Canale 5 Forum raggiunge 1.693.000 telespettatori con 16.1%

Su Italia 1 Chicago Fire ottiene 176.000 spettatori con 2.5%

Su La 7 L’Aria che Tira: 525.000 con 6.5% e 747.000 con 5.3% nella parte denominata ‘Oggi’.

Ascolti Tv mercoledì day time pomeridiano

La vita in diretta si avvicina a Pomeriggio 5

Su Rai 1 Vieni da Me: 2.008.000 con 12.9%. Il Paradiso delle Signore: 2.051.000 con 15.4. La Vita in Diretta: 2.098.000 con 14.6%

Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 724.000 persone con 4.9%

Su Rai 3 Geo interessa 1.964.000 spettatori con 13.1%

Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi 2.528.000 con 20.2%. Pomeriggio Cinque: 2.089.000 con 15,5% e 2.484.000 con 16.4%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è scelto da 1.153.000 spettatori con 7.2%.

Su La 7 Tagadà: 584.000 spettatori con 4.2%. Tagadoc 249.000 con 1.9%

Su TV8 Vite da Copertina: 181.000 con 1.3%

Ascolti Tv mercoledì, seconda serata

Sprofonda di nuovo Improvviserai su Rai2

Su Rai 1 Porta a Porta coinvolge 1.057.000 spettatori con 11.7%

Su Rai 2 Improvviserai si fa seguire 321.000 spettatori con 1.6%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte segna 700.000 telespettatori con 7.9%

Su Canale 5 Tg5 ha informato 471.000 spettatori con 8.5%

Su Rete 4 Tv Story Superstar ha avuto 135.000 spettatori con 2.2%