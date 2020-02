Don Matteo 12 episodio Non commettere adulterio con i The Jackal

Questa sera va in onda la sesta puntata di Don Matteo 12 e il titolo dell’episodio è Non commettere adulterio. L’appuntamento è su Rai 1 in prime time alle 21:25. Ricordiamo che la dodicesima stagione di Don Matteo è composta da 10 episodi ed ognuno ha il titolo di uno dei dieci comandamenti. Il format è quello di un film tv della durata di 100 minuti.

Don Matteo 12 episodio Non commettere adulterio – trama sesto episodio

La trama dell’episodio Non commettere adulterio ruota intorno a Sergio (Dario Aita) e la piccola Ines. L’uomo è stato convinto dal capitano Anna Oliveri (Maria Chiara Giannetta) della stazione dei Carabinieri di Spoleto, ad avvicinarsi alla piccola che è sua figlia.

Anna Olivieri spera che i due possano finalmente diventare una famiglia. Lei, in passato, ha cercato di convincere Sergio ad avvicinarsi di nuovo ad Ines ed è sempre stata in contatto con lui, anche quando era in carcere.

Nel frattempo nella caserma di Spoleto, i carabinieri devono risolvere un caso che coinvolge Sara Santonastasi (Serena Iansiti) il nuovo capo procuratore. La Santonastasi è protagonista di un evento in cui è coinvolto un uomo appartenente al suo passato. Bisognerà capire il rapporto che c’è stato tra i due e il motivo per il quale adesso è tornato.

Cecchini vuole dimettersi

Nella seconda parte dell’episodio, il protagonista è il maresciallo Cecchini che vuole dimettersi. Infatti il maresciallo aveva chiesto una promozione che purtroppo non è arrivata. Si sente molto amareggiato, ma soprattutto è offeso dal comportamento dei colleghi nei suoi riguardi. Così, preso dallo sconforto, pensa alle dimissioni. Vuole intraprendere una nuova carriera e, affascinato dal mondo del web, decide di diventare un influencer.

Per imparare quali sono i trucchi di questo nuovo mestiere, si rivolge a due tutor d’eccezione: i The Jackal, un gruppo di youtuber molto conosciuti e con un gran numero di follower. I telespettatori li ricordano soprattutto grazie alla web serie Lost in Google.

Sarà naturalmente Don Matteo (Terence Hill) a parlare con il maresciallo Cecchini ed a farlo riflettere su una decisione che sembra avventata. Cecchini non è più giovane e quindi si troverà in difficoltà con un lavoro che è molto lontano dalle sue corde professionali. Il maresciallo ci rifletterà a lungo e poi scoprirà che, come sempre, Don Matteo ha avuto ragione.

Infine la città di Spoleto è ancora in festa perché nella settimana precedente ha ricevuto addirittura la visita del Papa.

Don Matteo 12 – il cast completo

Di seguito il cast degli attori della serie e i personaggi che interpretano