Giovedì 27 febbraio alle 21.15 su Skyy Uno va in onda la penultima puntata di MasterChef Italia 9. Siamo arrivati ad un passo dalla finale e per uno tra Antonio, Davide, Maria Teresa, Marisa e Nicolò il sogno sta per diventare realtà.Per tutti l’aspirazione è di vincere il titolo di nono MasterChef italiano, conquistare i centomila euro del montepremi e pubblicare il loro primo libro di ricette.

MasterChef Italia 9 puntata 27 febbraio – anticipazioni Mystery Box e Invention test

La puntata di questa sera di MasterChef Italia 9 si preannuncia molto significativa. Per i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, il difficile compito di scegliere i quattro finalisti di questa edizione.

In apertura dell’undicesimo appuntamento, i 5 aspiranti chef ancora in gara affrontano una Mystery Box emozionante. Arrivano ospiti speciali molto vicini ai concorrenti e porteranno loro il “piatto del ricordo”, una pietanza alla quale sono particolarmente legati.

Reinterpretarlo e proporne una versione degna della cucina di MasterChef sarà la chiave giusta per guadagnare il vantaggio nel successivo Invention Test.

In questa seconda prova, i cinque cuochi amatoriali devono cimentarsi proprio con Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. I due indosseranno le divise da Chef per mettersi ai fornelli e proporre due proprie creazioni che saranno poi cruciali ai fini della gara.

A seguire gli aspiranti chef vivranno uno dei momenti più emozionanti del loro percorso a MasterChef Italia. Si metteranno alla prova, infatti, con le creazioni di Yannick Alléno, Chef e patron del pluristellato ristorante Pavillon Ledoyen di Parigi.

Lavorare per la prima volta in una cucina stellata sarà un’impresa difficilissima per loro, chiamati a confrontarsi con piatti caratterizzati da estetica, tecnica e concept raffinatissimi. E infine, l’ultimo scoglio prima degli appuntamenti decisivi: il Pressure Test, questa settimana particolarmente insidioso, in cui tensione e adrenalina saranno alle stelle.

MasterChef Italia 9 dove vederlo

MasterChef Italia 9 va in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). E’ sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV.

MasterChef Italia è prodotto da Endemol Shine Italy per Sky Uno. Il programma scritto da Paola Papa e da Federico Azzola. Altri autori: Ilaria Barosi, Sergio Carfora, Luca Colocucci, Claudia Colombo, Davide D’addato. Ci sono anche: Emiliano Ereddia, Anna Ferrajoli, Sonia Soldera, Francesco Stefanucci, Alessandra Tomaselli, Maria Chiara Salvi, Federica Villani. Con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. La regia è di Umberto Spinazzola.

