Ascolti Tv domenica 8 marzo 2020. Chiude La seconda stagione di La vita promessa senza eccellere. Live – Non è la D’Urso non va oltre il 13.2%. Giletti con Non è L’Arena si ferma al 5%, nonostante la presenza di Virginia Roberts Giuffre, grande accusatrice del principe Andrea. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi di ieri.

Ascolti Tv domenica 8 marzo 2020, il prime time

Su Rai 1 La vita promessa 2 terza e ultima puntata, ha ottenuto 4.676.000 telespettatori con 18.5%.

Su Rai 2 Che Tempo che Fa: 2.595.000 con 9.3%. Il Tavolo, in seconda serata, 1.961.000 con 9.3%.

Su Rai 3 Speciale Tg3 – Coronavirus, istruzioni per combatterlo: 731.000 telespettatori con 2.71%

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha siglato 2.498.000 spettatori con 13.2%

Su Rete 4 Il Vento del Perdono è seguito da 823.000 spettatori con 3.1%

Su Italia 1 Il film La fabbrica di cioccolato ha ottenuto 1.996.000 telespettatori con 7.54%.

Su La 7 Non è l’Arena: 1.720.000 con 5.9% e 955.000 con 5%

Su TV8 Bruno Barbieri – 4 Hotel è seguito da 386.000 spettatori con 1.6%

Su NOVE Camionisti in Trattoria: 230.000 persone con 0.8%

Ascolti Tv domenica 8 marzo 2020, la fascia preserale L’Eredità al 22.7% Su Rai 1 L’Eredità: La Sfida dei Sette, 4.290.000 con 18.9% e 5.658.000 con 22.7%. Su Rai 2 Che Tempo che Farà è scelto da 1.126.000 spettatori con 4.2% Su Rai 3 Blob so è fatto seguire da 1.167.000 persone con 4.3% Su Canale 5 Avanti il Primo! 2.800.000 con il 12.8%. Avanti un Altro! 4.066.000 con 16% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha coinvolto 977.000 telespettatori con 3.7%. Su La 7 Moll Flanders ha registrato 258.000 telespettatori con 1.2%. Ascolti Tv domenica 8 marzo 2020, l’access prime time Paperissima Sprint al 12,7% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha ottenuto 6.082.000 telespettatori con 21% Su Rai 3 Grande Amore ha coinvolto 1.060.000 persone con 3.7% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 3.671.000 spettatori con 12.7% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.388.000 con 4.9% e 1.310.000 con 4.5% Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 1.002.000 telespettatori con 3.5%.

Ascolti Tv domenica, daytime mattutino

Sempre bassi gli ascolti di Settimana Ventura

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia ha registrato 2.055.000 persone con 21.9%.

Su Rai 2 La settimana Ventura ha convinto 762.000 telespettatori con 4.72%.

Su Rai 3 Oggi in prima ha siglato 530.000 telespettatori con 7.73%

Su Canale 5 Melaverde ha interessato 2.124.000 telespettatori con 13.4%.

Su Rete 4 Colombo ha siglato 358.000 telespettatori con 1.84%.

Su La 7 TGLa7 Speciale ha inforfmato 409.000 spettatori con 2.7% di share.

Ascolti Tv domenica, day time pomeridiano

Francesca Fialdini con Da noi…a ruota libera aggancia Domenica live. Boom per Domenica in

Su Rai 1 Domenica In: 4.110.000 con 21% e 3.448.000 con 19.2; Da Noi…A Ruota Libera: 2.853.000 con 14.5% 4.110.000 con 21% e 3.448.000 con 19.2;2.853.000 con 14.5%

Su Rai 2 Quelli che il calcio: Quelli che aspettano 1.198.000 con 6.2%. Il programma: 1.298.000 con 7.27%

Su Rai 3 Mezz’ora in Più: 1.734.000 e 9.4% di share, Kilimangiaro: 1.073.000 con 6% e 1.634.000 con 9%

Su Canale 5 Domenica Live: 2.796.000 telespettatori con 14.6% di share

Su Rete 4 E-Planet ha registrato 594.000 telespettatori con 2.9%

Su La 7 La Lettera Scarlatta ha ottenuto 245.000 spettatori con 1.4% ha ottenuto 245.000 spettatori con 1.4%

Ascolti Tv domenica, seconda serata

Bene La domenica sportiva

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha interessato 609.000 telespettatori con 5.3%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva: 889.000 con 7.9%. L’Altra DS: 197.000 con 3.5%

Su Rai 3 La casa siamo tutte: 354.000 telespettatori con 4.1%.

Su Canale 5 Tg5 Notte ha informato 639.000 spettatori con 14.1%