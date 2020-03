Si chiama I grandi della Letteratura il programma in onda su Rai 3, da oggi 9 marzo alle 15.20, dal lunedì al venerdì.

Da Dante Alighieri ad Alessandro Manzoni, da Giovanni Boccaccio a Giuseppe Ungaretti, viene realizzato un lungo viaggio tra gli autori simbolo della grande produzione poetica e narrativa del nostro Paese.

I grandi della Letteratura su Rai 3 – la prima serie

I grandi della letteratura si pone come un programma da leggere. Edoardo Camurri è autore, insieme a Errico Buonanno, Michele De Mieri e Tommaso Giartosio. La produzione è realizzata con la supervisione del Comitato Scientifico composto dai professori Carlo Ossola, Gabriele Pedullà e Luca Serianni.

Protagonisti, attraverso le proprie opere, venti grandi della letteratura.

Nella prima serie, intitolata “Dalle origini all’Ottocento”, si parla di Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Foscolo, Manzoni, Leopardi, Carducci, Verga, Pascoli.

Nella seconda, “Il Novecento”, ci sono, invece, Svevo, D’Annunzio, Pirandello, Ungaretti, Gadda, Montale, Pavese, Morante, Calvino, Pasolini.

I grandi della letteraura su Rai3 – Lo schema delle puntate

In ogni puntata Camurri – insieme a un suo ospite – ripropone la trama del principale capolavoro di ciascun autore.

E’ il punto di partenza per un viaggio che tocca vita, opera, poetica, lingua e stile, e fortuna di ciascuno dei grandi. Un racconto arricchito dalle letture affidate a Licia Miglietta. Previsto, inoltre, l’intervento di due critici, per approfondire quell’autore e proporre un punto di vista diverso, con spunti inediti, suggestioni.

In ciascuna puntata vi sarà anche il contributo di una voce autorevole del passato, selezionata dalle Teche Rai, come Vittore Branca su Boccaccio o Natalino Sapegno su Leopardi.

Per la scenografia, infine, I grandi della Letteratura si affida a una città italiana significativa per la vita o per l’opera dell’autore.

Ci sono Bologna per Carducci, Venezia per Foscolo, Napoli per Boccaccio. Oppure a luoghi particolarmente evocativi come la Città ideale di Buzzi per Ariosto o i giardini di Bomarzo per Leopardi.

La prima puntata puntata su Dante Alighieri

lunedì 9 marzo, è dedicata a La prima puntata,, è dedicata a Dante Alighieri . Un “poeta plurale” lo definiscono gli autori. L’erede di numerose tradizioni culturali, ma anche lo sperimentatore di tutte le possibilità della parola poetica e dell’invenzione letteraria.

L’intellettuale direttamente impegnato in politica, che alla crisi della politica dedica le sue profezie più sferzanti.

Uno tra i maggiori poeti d’amore, ma anche il grande cantore dell’amor sacro.